TECNO, henüz konsept aşamada olan yeni telefonu "Phantom Ultimate 2"yi duyurdu. Bu akıllı telefon, üçe katlanabilen bir yapıya sahip.

Çinli teknoloji şirketi TECNO'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, önümüzdeki haftalarda başlayacak IFA 2024 etkinlikleri için üçe katlanabilen bir telefon hazırladığını duyurdu. Aslına bakacak olursak "Phantom Ultimate 2" olarak isimlendirilen bu akıllı telefona çok da uzak değiliz.

Hatırlayan okurlarımız vardır; şirket, geçtiğimiz yıl Phantom Ultimate olarak isimlendirdiği konsept telefonunu duyurmuştu. Bu akıllı telefon, sarılabilir bir yapıdaydı. Bugün duyurulan Phantom Ultimate 2 ise üçe katlanabilen bir yapıya sahip.

TECNO Phantom Ultimate 2 böyle görünüyor

Yapılan resmî açıklamaya göre TECNO Phantom Ultimate 2, kapalı hâlde 6,48 inç boyutlu bir ekrana sahip. Telefon tamamen açıldığı zaman ise 10 inç boyutlu bir görüntü alanı sunuluyor. 3K çözünürlük sunan OLED panel, katlama şekline bağlı olarak çift ekranlı görevler için özel olarak optimize edildi.

Phantom Ultimate 2'nin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, oldukça ince bir tasarıma sahip olması. Cihaz, katlı hâldeyken bile 11 milimetre kalınlık değerine sahip. Bu da onu Samsung Galaxy Z Fold6'dan ince yapıyor. Bu arada; telefonun menteşeleri 300 bin katlamaya bile dayanabilecek şekilde dizayn edildi.

TECNO, Phantom Ultimate 2 ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bunun nedeni, telefonun henüz konsept aşamada olması. Yani Huawei'nin aksine TECNO, üçe katlanan bir akıllı telefon planlamıyor. En azından şimdilik. Ancak bu akıllı telefon, IFA 2024'te yeniden gösterilecek. Şirket o gün geldiği zaman daha fazla detay paylaşabilir.