Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

TECNO, LEGO Gibi Bir Araya Getireceğiniz Telefon Geliştiriyor: İncelikten Ödün Vermeyecek!

TECNO, gelecek hafta "Modular Phone" isimli yeni bir konsept telefon duyuracak. Adından da anlaşılabileceği üzere modüler yapıda olacak telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

TECNO, LEGO Gibi Bir Araya Getireceğiniz Telefon Geliştiriyor: İncelikten Ödün Vermeyecek!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji şirketi TECNO, dikkat çekici bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre gelecek hafta başlayacak MWC 2026 etkinliklerinde yepyeni bir telefon duyurulacak. Henüz konsept aşamada olan telefon, modüler yapısı ile dikkat çekecek.

Şu an için "Modular Phone" olarak isimlendirilen akıllı telefon, şirketin iddiasına göre "dünyanın en ince modüler telefonu" olacak. Telefonun ana kasasının sadece 4,9 milimetre kalınlığında olacağını söyleyen TECNO, modüler parçaların eklenmesiyle bile fazla bir kalınlık oluşmayacağını ifade ediyor.

TECNO Modular Phone işte böyle görünecek:

Başlıksız-1

TECNO'nun modüler telefonu, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Bu bağlamda; isteyen kullanıcı fazladan batarya kapasitesi, isteyen kullanıcı ise profesyonel çekimler için kamera lensi takabilecek. TECNO tarafından yapılan açıklamaya göre modüler parçalar, telefona özel bir manyetik bağlantı teknolojisi ile bağlanacak.

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası! Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Modüler akıllı telefonlar geçmişte gündem oldu. Ancak sağlıklı olmayan bağlantı modülleri, kullanıcılar için pratik olmaması ve önemli bir iyileştirme sunamamaları, bu telefonların piyasadan kaldırılmasına neden oldu. Bakalım TECNO, yıllar sonra yeniden getireceği modüler tasarımlı telefon ile tüketicilerin ilgisini çekebilecek mi...

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com