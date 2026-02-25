TECNO, LEGO Gibi Bir Araya Getireceğiniz Telefon Geliştiriyor: İncelikten Ödün Vermeyecek!

TECNO, gelecek hafta "Modular Phone" isimli yeni bir konsept telefon duyuracak. Adından da anlaşılabileceği üzere modüler yapıda olacak telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji şirketi TECNO, dikkat çekici bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre gelecek hafta başlayacak MWC 2026 etkinliklerinde yepyeni bir telefon duyurulacak. Henüz konsept aşamada olan telefon, modüler yapısı ile dikkat çekecek.

Şu an için "Modular Phone" olarak isimlendirilen akıllı telefon, şirketin iddiasına göre "dünyanın en ince modüler telefonu" olacak. Telefonun ana kasasının sadece 4,9 milimetre kalınlığında olacağını söyleyen TECNO, modüler parçaların eklenmesiyle bile fazla bir kalınlık oluşmayacağını ifade ediyor.

TECNO Modular Phone işte böyle görünecek:

TECNO'nun modüler telefonu, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Bu bağlamda; isteyen kullanıcı fazladan batarya kapasitesi, isteyen kullanıcı ise profesyonel çekimler için kamera lensi takabilecek. TECNO tarafından yapılan açıklamaya göre modüler parçalar, telefona özel bir manyetik bağlantı teknolojisi ile bağlanacak.

Modüler akıllı telefonlar geçmişte gündem oldu. Ancak sağlıklı olmayan bağlantı modülleri, kullanıcılar için pratik olmaması ve önemli bir iyileştirme sunamamaları, bu telefonların piyasadan kaldırılmasına neden oldu. Bakalım TECNO, yıllar sonra yeniden getireceği modüler tasarımlı telefon ile tüketicilerin ilgisini çekebilecek mi...