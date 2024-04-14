TECNO'nun bütçe dostu katlanabilir telefonları olacak Phantom V2 Fold ve V2 Flip, EEC sertifikası aldı. İşte ülkemize de gelme ihtimali yüksek olan telefonlar hakkında tüm bildiklerimiz.

Türkiye’de de satışa sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle tanıdığımız TECNO, katlanabilir telefon segmentinde de karşımıza çıkıyor. Şirketin Phantom V isimli ilk katlanabilir modellerinin bu yılın başlarında ülkemize geldiğini görmüştük. Ucuz fiyatlarıyla ilgi çekmişlerdi.

Şimdi ise şirketin sıradaki katlanabilir cihazları olacak Phantom V2 Fold ve V2 Flip hakkında bilgiler geldi. Türkiye’ye de gelme ihtimali yüksek olan cihazlar, EEC sertifikası aldı. Bu gelişme, yakında gelebileceklerini ortaya koydu.

İşlemciler aynı kalabilir

Daha önce ortaya çıkan GeekBench listelemeleri cihazların bazı özelliklerini ortaya çıkarmıştı. AE10 ve AE11 model numaralarına sahip cihazların performanslarıyla ilgili bilgiler alabilmiştik. Yatay katlanabilir model olacak V2 Fold’un tek çekirdekte 1274, çoklu çekirdekte ise 3856 puan aldığı görülmüştü. Dikey katlanabilir V2 Flip ise sırasıyla 814 ve 2866 puan almıştı.

Cihazların işlemcilerinin Fold modelde MediaTek Dimenstiy 9000+, Flip modelde ise Dimensity 8050 olacağı iddiaları var. Eğer bu doğruysa her iki cihazda da işlemci tarafında bir değişiklik yaşanmayacak. Tabii ki bunun gerçek olmama ihtimali var. Şirket, yeni modellerde daha iyi bir işlemci kullanmak isteyebilir. Bu yüzden yeni bilgilerin gelmesini beklemek daha doğru olacaktır.

Phantom V2 Fold ve V2 Flip hakkında bildiklerimiz bu kadar. Diğer özellikleri hâlâ gizemini koruyor. Ne zaman tanıtılacakları da bilinmiyor. Ancak EEC sertifikası, çok da uzak olmadıklarını gösteriyor. Bir önceki nesil, geçen yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Yine benzer bir tarih görebiliriz.