TECNO, Pova 6 Pro'dan sonra Pova 6 ve Pova 6 Neo'yu da duyurdu. Bütçe dostu olması beklenen orta segmentteki cihazlar, batarya başta olmak üzere dikkat çeken özelliklere sahip.

Ülkemizde de satış yapan markalardan biri olan TECNO, yeni telefonlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şubatta Camon 30’u bizlerle buluşturan şirket şirket, ayrıca Mobile World Congress’te Pova 6 serisinin ilk üyesi Pova 6 Pro’yu da tanıtmıştı. Diğer modellerin ne zaman geleceği ise merak konusuydu.

Beklenen gün geldi ve Çin merkezli teknoloji devi yeni Pova 6 modellerini duyurdu. Orta segmentteki cihazlar, standart ve Neo olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo neler sunuyor?

*TECNO Pova 6

Her iki telefonda da Pro modelde olduğu gibi kendine has bir tasarımı var. Şirketin yine oyunculara yönelik bir görünüm seçtiğini görebiliyoruz. Standart model 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Neo ise yine yine 6,78 inç FHD+ 120 Hz ekrana sahip. Bu tarafta farkları, Neo’nun LCD panele sahip olması.

*TECNO Pova 6 Neo

Standart model, dört çekirdekli MediaTek Helio G99 Ultimate işlemciyle donatılmış. Buna ek olarak 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri var. Neo’da da aynı işlemciyi görüyoruz. Bu modelde 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama yer aldığını belirtelim.

Kamera ve batarya konusunda oldukça iyi olduklarını söyleyebiliriz. Pova 6; 108 MP ana kamerayla geliyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası var. Neo ise arkada 50 MP’lik ana kamera ve önde 8 MP’lik selfie kamerasına sahip.

Standart modelde Pro’dan bile daha büyük olan 7000 mAh’lik bir batarya mevcut. Hızlı şarj desteği ise 70W. Neo’da da Pro modelle aynı olan 6000 mAh’lik bir bataryayla karşılaşıyoruz. Bu modelin hızlı şarj desteğinin 33W olduğunu ekleyelim. Her iki cihaz da kutudan Android 14 tabanlı HIOS 14 ile çıkıyor.

Tecno Pova 6 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G99 Ultimate RAM - Depolama 128/256 GB Arka Kamera 108 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 7000 mAh (70W) İşletim Sistemi HIOS 14 (Android 14)

Tecno Pova 6 Neo teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, FHD+, LCD İşlemci MediaTek Helio G99 Ultimate RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 6000 mAh (33W) İşletim Sistemi HIOS 14 (Android 14)

Üç farklı renk seçeneğiyle gelecek TECNO Pova 6 ve Pova 6 Neo’nun fiyatları açıklanmadı. Ne zaman geleceği de belli değil. Pova 5 serisinin ülkemize geldiğini görmüştük. O yüzden bu modellerin de geleceğini düşünebiliriz.

TECNO Pova 6 Pro'yu merak ediyorsanız: