TECNO, Türkiye'de de görebileceğimiz Spark 30 modelini tanıttı. Bütçe dostu sınıfında bir telefon olan Spark 30, dikkat çeken özelliklere sahip.

Türkiye’de de satış yapan uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız TECNO, dün Spark serisinin yeni üyesi Spark 30’u resmen tanıttı. Telefon, bütçe dostu olmasına rağmen iddialı özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekti.

TECNO, şu anda Türkiye’de Spark serisini satıyor. Bu nedenle yeni Spark 30’un da Türkiye’ye gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl özellikleri var? Gelin bir bakalım.

TECNO Spark 30 neler sunuyor?

TECNO Spark 30’a baktığımızda ön tarafta delikli bir ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise dairesel bir kamera adası bulunuyor. Cihazda FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir ekran olduğunu belirtelim. Ekranda 800 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Spark 30, çok beklentisi olmayan kullanıcılar için uygun Helio G91 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunulduğunu da unutmayalım.

Telefonun arkasında 64 MP’lik Sony IMX682 ana kamera var. Diğer kameraları hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Ön tarafta ise 13 MP’lik, deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası bulunuyor.

Cihazın en dikkat çeken kısımlarından biri de bataryası. Bütçe dostu segmentine girecek olsa da 5000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihaz, kutudan Android 14 ile çıkacak. Bunlar dışında IP64 dayanıklılık, siyah ve beyaz renk seçenekleri, NFC, USB-C gibi özellikleri var.

TECNO Spark 30 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 90 Hz, FHD+ İşlemci MediaTek Helio G91 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 64 MP ana sensör, diğerleri açıklanmadı Ön Kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 14

TECNO Spark 30 fiyatı

TECNO Spark 30'un fiyatı henüz açıklanmadı.