Bilim insanları, tek bir plastik gıda ambalajında 9 bin 936 adet farklı kimyasal keşfetti. Bu kimyasallardan bazılarının insan sağlığını etkileyebilecek toksik kimyasallar olduğu görüldü.

Plastikler, hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyorlar. Sürekli satın aldığımız yiyeceklerin paketleri de bunlardan biri. Gerçekleştirilen yeni araştırmalar, bu paketlerde tahmin edeceğinizden çok daha fazla seviyede kimyasal olduğunu ortaya koyuyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilim insanları, plastik gıda ambalajlarıyla ilgili iki çalışma gerçekleştirdi. Sonuçlarda, tek bir pakette 9 bin 936 adet farklı kimyasal maddeye rastlandı.

İnsan vücuduna zararlı olabilecek toksik kimyasallar içeriyor

Araştırmacılar, gıda paketlemede kullanılan 36 farklı plastik ürünü inceledikler. Bu ürünler; ABD, Birleşik Krallık, Güney Kore, Almanya ve Norveç olmak üzere beş ülkeden getirildi. İncelemeler sonucunda ise tek bir pakette kullanılan bir üründe 9 bin 936 farklı kimyasala ulaşıldı.

Environmental Science & Technology üzerinden yayımlanan çalışmalarda araştırmacılar, bu kimyasalların bazılarının insanlara zararlı olabileceğini de gözlemlediler. Örneğin birinde hormonların salgılanmasını ve metabolizmayı etkileyebilecek kimyasallar bulundu. Bir diğer çalışmada ise vücuttaki sinyallerin iletilmesinde önemli rol oynayan G-proteini kenetli reseptörleri etkileyebilen 11 kimyasala rastlandı.

Tüm bunlar, her gün temasa geçtiğimiz ambalajların ne kadar zararlı şeyler içerebileceğini gözler önüne seriyor. Çalışmaların yazarlarından Profesör Martin Wagner, bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Bu ve önceki bulgular, plastiğin bizi toksik kimyasallara maruz bıraktığını gösteriyor. Aynı zamanda plastiği daha güvenli hâle getirmek için yeniden tasarlamamız gerektiği teorisini de destekliyor.”

Plastikler çok fazla sayıda kimyasal içerebildikleri için araştırmacılar şimdiye kadar çok azını tanımlayabilmiş durumda. Bu da hâlâ etkileri hakkında çok az şey bildiğimiz anlamına geliyor.