Plastik bardaklardaki çizgi kabartmaların alkol ölçüleri için koyulduğu yönünde yaygın bir inanış var. Peki bu bilgi doğru mu yoksa başka bir amacı olabilir mi?

Özellikle yabancı filmlerdeki partilerde gördüğümüz bu plastik bardaklar, belki daha önce fark etmediğiniz, belki de fark edip ne anlama geldiğini çözemediğiniz detaylar barındırıyor.

Üzerlerinde bulunan yatay çizgiler, öylesine koyulmamış. Her çizginin bir anlamı var. Dilerseniz içeriği okumaya başlamadan önce tahmin etmeyi deneyin, bakalım doğru bilebilecek misiniz?

İnternette genellikle şöyle bir yaygın inanış dolaşıyor:

İnternette sıkça paylaşılan bir bilgiye göre, plastik bardaklardaki çizgiler belirli içki ölçüleriyle örtüşüyor:

30 ml: Shot ölçüsü (sert içkiler için)

Shot ölçüsü (sert içkiler için) 150 ml: Standart şarap ölçüsü

Standart şarap ölçüsü 350 ml: Bir kutu bira ölçüsü

Bu bilgiyi ilk kez duyanlar için gayet mantıklı gelebilir. Ne de olsa bir bardağa alkol koyarken referans alınabilecek ideal değerler bunlar. Özellikle kalabalık parti gibi ortamlarda çok işe yarayabilir. Ancak gerçekler, bundan çok daha farklı.

Bardakların üreticisi, konuya son noktayı koydu.

Solo bardaklarının üreticisi Dart Container Corporation, çizgilerin alkol miktarını ölçmek için tasarlanmadığını açıkladı ve sebebinin şunlar olduğunu söyledi:

Bardakların elde kaymasını önlemek için daha iyi tutuş sağlamak.

Bardakları üst üste istiflerken sıkışmayı önlemek.

Çikolata şurubu, kahvaltılık gevrek ve çocuklar için meyve suyu ölçüsü.

Günümüzde bu bardakların üretimi durdu.

Her ne kadar söz konusu bardaklar hepimizin zihninde yer etmiş olsa da artık üretilmiyorlar. Sadece eski üretim olanlarda bu çizgiler var.

Konuyu şöyle bir özetlemek gerekirse de; plastik bardakların çizgileri tesadüfi bir şekilde alkol ölçüleriyle örtüşüyor fakat tasarlanma amacı bu değil. Sizin başta yaptığınız tahminle örtüştü mü?

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