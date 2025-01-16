Plastik şişeleri birçoğumuz birden fazla kez kullanmışızdır ancak zararını düşünmeden yaptığımız bu hareketin uzun vadede tahmin edebileceğimizden çok daha fazla etkileri var.

Kimi zaman bulaşık çıkmasın diye, kimi zaman üşenip, kimi zaman tekrar şişe almamak için plastik şişeleri üst üste kullanabiliyoruz.

Ancak bu, çocuklar başta olmak üzere bütün insanlar (hatta hayvanlara verilen sular için de geçerli) için epey tehlikeli.

Plastik şişelerden, çeşitli kimyasallar sızıyor.

Plastik şişeler tekrar kullanıldığında zamanla içinde küçük çatlaklar ve yarıklar ortaya çıkıyor. Bu çatlaklar, suyun içine kimyasalları sızdırıyor.

Her ne kadar bir su şişesinden sızan kimyasal miktarı bize fazla zarar veremeyecek seviyelerde olsa da küçük küçük alınan dozların, zamanla büyük etkileri oluyor.

Plastik şişeleri tekrar kullanmamanız için geçerli pek çok sebep var.

Konuyla ilgili 130 çalışmayı inceleyen Environment California Research & Policy Center’a göre, BPA (plastiklerin üretiminde kullanılan kimyasal bileşik) meme ve rahim kanseri, düşük yapma riskinin artması ve testosteron seviyelerinin düşmesiyle ilişkilendirildi.

Ayrıca çocukların gelişmekte olan sistemlerinde de tahribata yol açabileceği görüldü. Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor; bazı bebek biberonları ve emzikli bardaklar da BPA içeren plastikten yapılıyor. Alırken dikkat etmekte fayda var.

WebMD’nin sitesinde ise BPA maruziyeti ile artan kan basıncı, tip-2 diyabet ve kalp hastalığı arasında bir bağlantı olduğu belirtiliyor. Ayrıca fetüslerin, bebeklerin ve çocukların beyinleri ve prostat bezleri üzerinde olası sağlık etkileri olabileceği söyleniyor.

Plastik malzemelerde, üçgenin içinde yazan numaralar kaç kere kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

Plastik malzemelerin üstüne basılmış üçgenlerde, 1’den 7’ye kadar sayılar oluyor. Bu sayılar, ürünün hangi plastikten yapıldığını gösteriyor. “1” ve “2” yazanlar genellikle geri dönüştürülebilir oluyor ancak tabii bu, geri dönüşüm kutusuna atarsanız geçerli.

Hem kendi sağlığınız hem çevre için en iyisi, cam ve alüminyum şişeler.

Yanınızda; küçük bir termosta veya su matarasında suyunuzu taşıdığınız takdirde hem sürekli plastik şişe alarak atıktan dolup taşan doğamıza yeni atıklar çıkarmamış olursunuz hem de suyunuzu daha sağlıklı içmiş olursunuz.

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