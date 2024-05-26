Kadın A Milli Voleybol Takımımız ABD yolculuğuna Türk Havayolları ile başlamıştı. Sporcular, ekonomi sınıfında uçmalarına tepki göstermişti. THY tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Geçmişte Kadın A Millî Voleybol Takımımız -ya da ülkece kullandığımız isimleriyle Filenin Sultanları- şampiyon oldukları turnuvaların ardından ülkemize dönerken tarifeli uçakla dönmüş ve bu durum büyük eleştiri çekmişti. Bugün de ABD'ye doğru yola koyulan Filenin Sultanları, bir kez daha ekonomi sınıfında yolculuk yapmak durumunda kaldı.

Kadın voleybol takımının yolculuk şartları neden önemli? Uçakların koltukları arasındaki mesafe çok fazla değildir zira uçakların boyutları bellidir. Bu yüzden de havayolu şirketleri, mümkün olduğunca çok koltuğu araca yerleştirmeye çalışırlar. Sonucunda da daracık diz koltukları ortaya çıkar. Filenin sultanlarının büyük kısmı ise ortalamanın oldukça üstünde boya sahipler. Bunun sonucu olarak da bacakları uzun süre sıkışarak yolculuk yapıyorlar. Elbette bu durum, bir şampiyonaya şampiyonluk hedefiyle giden bir takım için uygun değil. Bu durum millî sporcularımız tarafından da eleştirildi.

İşte Filenin Sultanları'nın yaptığı paylaşımlar:

THY'den açıklama geldi:

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, millî takımın ekonomi sınıfında uçmasına gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu. Tüm federasyonlar için yıllık uçuş kapasitesi dikkate alınarak sene başında uçuş planlaması yapıldığını belirten Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğunun ilgili federasyonlara ait olduğunu ifade etti:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."