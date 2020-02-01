Tekerlekli Sandalyeyi Oyun Koluna Çeviren Yeni Xbox Adaptörü

AbleGamers ve ATMers ortaklığında geliştirilen yeni bir adaptör, engelli oyuncuların tekerlekli sandalyelerini bir kontrolöre çevirmesine olanak sağlıyor. Maliyeti oldukça düşük olan bu cihaz sayesinde engelli kişiler Xbox'u kontrol edebiliyorlar.

Bildiğiniz gibi Xbox’un engelliler için özel tasarladığı Xbox Adaptive Controller, engelli oyuncular için Xbox'ın kullanılabilirliğini artırıyordu ancak yeni bir üçüncü parti kontrolcü, bu cihazı bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. ‘Freedom Wing Adapter’ olarak adlandırılan bu cihaz, oyuncuların elektrikli sandalyelerini oyun kontrolörlerine dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Bunu yapmak ise düşünüldüğü kadar maliyetli bir iş değil.

Xbox Adaptive Controller’ı 9 pimli bağlantı noktası üzerinden tekerlekli sandalyeye bağlayan yeni adaptör, tekerlekli sandalyeyi kontrol etmeye yarayan joysticki bir Xbox kontrolörüne çeviriyor. ATMakers ile yardım kuruluşu AbleGamers iş birliğinde geliştirilen bu cihaz, AbleGamers aracılığıyla dağıtılıyor ve cihaza sahip olmak isteyen kişiler AbleGamers’ın web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyorlar.

Tekerlekli sandalye koluyla Xbox’u kontrol etmeye izin veren ilk adaptör:

ATMers, 7 dolar civarında satılacağını söylediği baskılı devre kartlarını yapmak için bir şirket kurmuştu. Bununla birlikte oyuncuların, talimatları izledikten sonra diğer tüm gerekli malzemelerle birlikte yaklaşık 35 dolara kendi kontrolörlerini yapabilecekleri söyleniyor. Yukarıdaki videoysa nasıl yapılacağı hakkında genel bir fikir edinmenizi sağlayabilir.

AbleGamers COO’su Steve Spohn, The Verge’e yaptığı açıklamalarda tekerlekli sandalyeyi cihaza bağlamak için gereken 9 pimli konektörlerin tekerlekli sandalye kumanda kollarında standart olduğunu söylüyor. Yani, bu cihazın teorik olarak şu anda piyasada bulunan birçok tekerlekli sandalyeyle çalışabilmesi gerekiyor.

Microsoft, Xbox Adaptive Controller’ı 2018 yılında engelli oyuncular için özelleştirilebilir bir seçenek olarak piyasaya sunmuştu. Bu cihaz, daha geniş bir insan grubunun Xbox One ve Windows 10 bilgisayarlarda oyun oynamasını kolaylaştırmak için çeşitli joysticklere, düğmelere ve anahtarlara bağlanabilen iki büyük programlanabilir düğme ve 19 jak içeriyor.