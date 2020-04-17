Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evde patlayan televizyon yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabası sonucunda söndürülebildi. Televizyonun neden patladığı ise henüz bilinmiyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan Sağlamtaş Mahallesi’nde bir apartmanın 3. katında, evdeki televizyon bilinmeyen bir nedenle patladı. Süleyman Cambaz'a ait evde televizyonun patlamasının ardından yangın çıktı.

Malkara’nın en büyük kırsal yerleşim yeri olan Sağlamtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucunda söndürülebildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması yangının apartmanda bulunan diğer evlere yayılmasını engelledi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülmüş olsa da Cambaz'ın evi kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy da olay yerine geldi. Belediye Başkanı Yurdakul, ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Şu ana kadar lityum iyon pil kullanan tablet, telefon ya da dizüstü bilgisayarların patlamasıyla ilgili haberlere fazlasıyla denk gelmiştik. Ancak bir televizyonun patlayarak yangına sebep olması, aslında hiçbir elektronik aletin yüzde 100 güvenli olmadığını bir kez daha hatırlattı.