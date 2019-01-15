Teknoloji Bakanı'ndan Deneyap Atölyeleri İçin Güzel Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk adımının 12 ilde açılacak atölyeler ile başlayacağını, eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında geleceğin teknoloji üreten bireylerinin yetiştirilmesi planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesi projesi resmi olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması ile neticesinde Türkiye’nin 81 iline Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin ilk adımının 12 ilde başlatılacağını, ‘’Söz verdiğimiz gibi 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Hakkari'den Edirne'ye tüm Türkiye'ye yayılacak,gençlerimiz hayal edecek, araştıracak,geliştirecek,üretecek.’’ ifadeleri ile duyurdu.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin ilk örnekleri Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da kurulacak. Bakan Varank söz konusu projenin, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı, milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği, yüksek genç bireyler yetiştirme amacı taşıdığını belirtti.

Kurulacak atölyelerde klasik eğitim modeli yerine yenilikçi eğitim modelinin esas alınacağını dile getiren Varank, ‘’Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.’’ şeklinde konuştu.

Deneyap Türkiye’ye katılmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimler tamamen ücretsiz olacak.