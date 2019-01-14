Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı‘nın (KOSGEB) 2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını kamuoyu ile paylaşırken, ‘Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi’ vizyonu altında çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getirdi.

Yeni girişimcileri hedef alan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı için de bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Varank, ‘’Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum.’’ şekilde konuştu.

‘’Teknoyatırım Destek Programını, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz.’’ diyen Varank, program hakkında, ‘’Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor.’’ şeklinde konuştu.

Program dahilinde şirketlerin yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini dile getiren Bakan Varank, ‘’destek kararı alınan 73 projeyle de ilgili bilgi verirken şu şekilde konuştu;

‘’Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız.’’

2019’da KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına alınacağını belirten Varank, ‘’KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz.’’ dedi.

Program kapsamında kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya gençlere bir pozitif ayrımcılık uygulanacağını dile getiren Varank, ‘’İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek.’’ dedi.

Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağını belirten Bakan Varank, ‘’Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın %50’si, iş birliğinde %30’u, teknolojik üründe %25’i erken ödenebilecek. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek.’’ dedi. İşlemlerin e-Devlet’e taşınması ve yeni destek modelleri hakkında ise şu şekilde konuştu;

‘’KOSGEB’e başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi KOBİ’lerle tabana yayarak, bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz. KOSGEB’in vizyonuna uygun olarak yeni destek modellerimiz de yolda. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız.’’