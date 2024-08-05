Borsada bugün yaşanan düşüş, "Muhteşem Yedili" olarak da nitelendirilen teknoloji devlerini de etkiledi. Öyle ki bu şirketler, toplamda 1 trilyona yakın değer kaybettiler.

Bugün piyasalar için dünya çapında korkunç bir gün. Öyle ki Borsa İstanbul’dan kripto paralara kadar birçok alanda büyük düşüşler yaşandı. Bunların dışında ABD borsası da ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı, milyarlarca dolar kaybedildi. Orta Doğu’daki gerginlikler, ABD’de resesyon endişesi gibi durumlar, bu düşüşün ana nedenlerindendi.

Tabii ki ABD’deki düşüş, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini de etkiledi. “Muhteşem Yedili” olarak isimlendirilen Apple, Alphabet (Google), Amazon, NVIDIA, Microsoft, Tesla ve Meta’dan oluşan bu devlerin hisseleri ciddi oranda düştü.

Teknoloji devlerinin değeri 1 trilyon dolar civarında düşüş gösterdi

Dünyanın en değerli şirketi Apple’ın hisseleri bugün %8 düşüşle açtı. Microsoft %8, NVIDIA %14, Alphabet %6, Amazon %8, Meta %7 ve Tesla ise %11’e kadar çıkan düşüşler yaşadı. Bu yedilinin hisseleri sonradan biraz toparlansalar da hâlâ kıpkırmızı.

Yaşanan bu düşüşün ardından teknoloji devleri, 1 trilyon dolara yakın değer kaybı yaşadı. Örneğin Apple ve Amazon 224 milyar ile 109 milyar dolar değer kaybı yaşadı. En çok kayıp ise son zamanların yükselen şirketi NVIDIA’da oldu. Öyle ki şirketin piyasa değeri 300 milyar dolardan fazla düştü.

Tabii sonrasında yaşanan artışların ardından biraz toparlandılar. Apple, bu haberin yazıldığı sırada 208 dolar hisse senedi fiyatı ve 3,16 trilyon dolar piyasa değeri ile ilk sırada. Onu 395 dolar hisse fiyatı ve 2,94 trilyon dolar değer ile Microsoft, 98,99 dolar hisse senedi fiyatı ve 2,43 trilyon dolar değer ile NVIDIA takip ediyor.

Yaşanan düşüş, teknoloji devlerinin COVID zamanına denk gelen Mart 2020’den beri yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki dönemde neler olacağını bekleyip göreceğiz.