Kripto para piyasaları, son dönemlerin en sert düşüşünü yaşıyor. Bitcoin'deki (BTC) değer kaybı, yüzde 12'yi aşmış durumda. Tüm altcoin'lerde de benzer bir durum mevcut.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları arasında yer alan kripto paralar, son dönemlerin en sert düşüşüne ev sahipliği yapıyor. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklarda eşine az rastlanır düşüşler var. Yatırımcıyı canından bezdiren piyasanın ne zaman toparlanacağını ise kimse bilmiyor.

Kripto para piyasaları, aslında son dönemlerde genel bir düşüş trendindeydi. İran ile İsrail arasındaki gerilimler, resesyon beklentileri ve Asya piyasalarının düşüşle açılması, kripto para piyasalarında çok sert düşüşler yaşanmasına neden oldu. Peki kripto para piyasalarında son durum nasıl?

BTC'deki değer kaybı yüzde 12'nin üzerinde

Hacimsel bazda en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 1 Ağustos tarihinde 60 bin doların üzerinde fiyata sahipti. Geçtiğimiz saatlerde yaşanan düşüş, BTC'nin son 24 saatte yüzde 12'den fazla değer kaybetmesine yol açtı. BTC, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 53 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yukarıdaki tabloda en büyük hacme sahip 10 kripto varlığın son durumları yer alıyor. Bu bağlamda; Ethereum (ETH) yüzde 19, Binance Coin (BNB) yüzde 17, Solana (SOL) yüzde 15, Ripple (XRP) yüzde 14, Toncoin (TON) yüzde 12, Dogecoin (DOGE) yüzde 14, Cardano (ADA) ise yüzde 14'ten fazla değer kaybetmiş durumda.

Kripto para piyasalarındaki son durum bu şekilde. Piyasaların ne zaman toparlanmaya başlayacağı ise herkesin merak ettiği ancak kimsenin fikir üretemediği bir soru...