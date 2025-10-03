Tümü Webekno
Teknoloji Devlerinin Kuruluş Hikâyelerini Anlatan Filmler

Teknoloji devlerinin kuruluş hikâyelerini merak edenler gelsin. Bu konudaki en iyi filmleri sizler için derledik.

Teknoloji Devlerinin Kuruluş Hikâyelerini Anlatan Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji sektörü, şu anda dünyanın en değerlileri arasında yer alan birçok dev şirkete ev sahipliği yapıyor. Tabii ki bu şirketlerin hepsinin kendine has hikâyeleri var. Bu hikâyeleri de beyaz perde de sık sık görüyoruz. Eğer şirket hikâyesi konulu filmleri seviyorsanız doğru yere geldiniz.

Bu içeriğimizde teknoloji devlerinin kuruluşlarını ve hikâyelerini anlatan filmleri sizler için derledik. Filmlerden bazıları şirketlerin başarıya yükselmelerini bazıları önce başarılı olup sonra çökmelerini konu ediniyor. Bu yüzden size ilham olabileceklerini söyleyebiliriz.

Teknoloji devlerini anlatan filmler

  • The Social Network
  • Steve Jobs
  • Blackberry
  • Pirates of Silicon Valley
  • Tetris
  • Welcome to Macintosh
  • Print the Legend

The Social Network

  • Çıkış tarihi: 22 Ekim 2010
  • Yönetmeni: David Fincher
  • Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake
  • IMDb Puanı: 7.8

Belki de bu kategorinin en iyi filmi diyebileceğimiz The Social Network, Mark Zuckerberg’ün Facebook’u kuruşunu ve bu süreçte yaşananları sıkılmadan izleyeceğiniz bir şekilde anlatıyor. David Fincher’ın yönettiği, Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield’ın başrolde olduğu film, 3 Oscar kazanmıştı.

Steve Jobs

  • Çıkış tarihi: 30 Ekim 2015
  • Yönetmen: Danny Boyle
  • Oyuncular: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen
  • IMDb Puanı: 7.2

Ünlü yönetmen Danny Boyle’un yönettiği ve Michael Fassbender’ın başrolde yer aldığı 2 Oscar’lı filmde, teknoloji tarihinin en büyük isimlerinden olan Apple kurucusu Steve Jobs’ın hikâyesini, Apple’ın büyümesini ve Jobs’ın şirketin bugünlere nasıl getirdiğini izliyoruz.

Blackberry

Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023 Yönetmen: Matt Johnson Oyuncular: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson IMDb puanı: 7.3

Blackberry, bence son yıllarda çıkmış en iyi girişimcilik temalı filmlerden biri. Yapımda bir zamanların efsanesi Blackberry’nin nasıl zirveye çıktığını ve gelişen teknolojilere ayak uyduramayarak nasıl çöktüğünün hikâyesini izliyoruz. Matt Johnson’ın yönettiği filmde Jay Baruchel ve Glenn Howerton başrollerde yer alıyor. Glenn Howerton, kendiyle özdeşleşen komedi rollerinden sıyrılarak ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bu filmde bizlere gösteriyor.

Pirates of Silicon Valley

Çıkış tarihi: 20 Haziran 1999 Yönetmen: Martyn Burke Oyuncular: Anthony Michael Hall, Noah Wyle, Joey Slotnick IMDb puanı: 7.2

Bir televizyon filmi olması nedeniyle ismi çok bilinmeyen Pirates of Silicon Valley, Apple ve Microsoft’un nasıl büyüdüğünü anlatan bir film. Steve Jobs ve Bill Gates’e odaklanan yapım, Martyn Burke imzası taşıyor.

Tetris

  • Çıkış tarihi: 15 Mart 2023
  • Yönetmen: Jon S. Baird
  • Oyuncular: Taron Egerton, Mara Huf, Roger Allam
  • IMDb puanı: 7.4

Tetris aslında bir teknoloji şirketinin kuruluşunu anlatan bir film değil. Ancak teknolojiye ve oyunlara ilgiliyseniz kesinlikle göz atmalısınız. Tarihin en büyük oyunlarından biri olan Tetris’in küresel haklarını almaya çalışan Henk Rogers’ın hikâyesini anlatıyor.

Welcome to Macintosh

  • Çıkış tarihi: 6 Nisan 2008
  • Yönetmen: Robert Baca, Josh Rizzo
  • IMDb puanı: 6,2

Belgesel türünde olan Welcome to Macintosh, Apple’ın Macintosh bilgisayar hattının ortaya çıkışını direkt olarak şirket içinden bakış açısıyla bize sunarak nasıl dünyanın en başarılı şirketlerinden biri hâline geldiğini anlatıyor. Belgelelin yönetmenleri Robert Baca ve Josh Rizzo.

Print the Legend

Çıkış tarihi: Mart 2014 Yönetmen: Luis Lopez ve Clay Tweel IMDb puanı: 7.0

Bu belgesel-film, 3D baskı endüstrisinin başlangıcını ve bu devrimci teknolojiyi pazara sunmak için yarışan start-up'lar olan MakerBot ve Formlabs'in mücadelesini konu alıyor. Luis Lopez ve Clay Tweel imzası taşıdığını ekleyelim.

