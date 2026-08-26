Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Teknoloji Liderleri Alarm Veriyor: Şirketlerin Yapay Zeka Ajanları Kontrolden Çıkmak Üzere!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Geleneksel denetim süreçleri otonom sistemlerin hızına yetişemezken, yöneticiler tam kontrol edemedikleri yapay zekâ kararlarının sorumluluğuyla karşı karşıya kalıyor.

Teknoloji Liderleri Alarm Veriyor: Şirketlerin Yapay Zeka Ajanları Kontrolden Çıkmak Üzere!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ araçlarını denerken aldığımız o ufak heyecanlı sonuçlar geride kaldı. Artık sohbet botlarının ötesine geçtik; şirketlerin içine entegre olan, kendi kendine kararlar alan ve sistemleri yöneten otonom yapay zekâ ajanlarının devrindeyiz. Ancak bu hızlı dönüşüm, teknoloji dünyasının yöneticilerini beklenmedik bir krizle baş başa bırakmış durumda.

Şirketlerin üst düzey teknoloji liderleri, şu sıralar tam olarak ne idüğü belirsiz bir kontrolsüzlüğün faturasını ödeme korkusuyla yaşıyor. Sistemler hızla yaygınlaşırken, güvenlik ve yönetişim altyapıları bu tempoya yetişemiyor. IBM'in 2 bin üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği son araştırma da bu durumu açıkça doğruluyor: Teknoloji liderlerinin büyük bir kısmı, tam olarak denetleyemedikleri yapay zekâ sistemlerinin çıktıları nedeniyle doğrudan sorumlu tutuluyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Teknoloji Liderleri Alarm Veriyor: Şirketlerin Yapay Zeka Ajanları Kontrolden Çıkmak Üzere!
images (2)

Yapay zekâ otonomlaşırken denetim yetersiz kalıyor

images (2)

Eski usül onay mekanizmaları, yılda birkaç kez toplanan denetim kurulları ve statik belgeler... Tüm bu geleneksel yönetim araçları insan hızına göre tasarlanmıştı. Fakat bugün şirket içinde çalışan binlerce yapay zekâ ajanı, dakikalar içinde yüzlerce otonom karar alabiliyor. İnsan odaklı kontrol süreçlerinin bu hıza yetişmesi imkânsız bir hal alıyor.

Sonuç mu? Birçok kurumda güvenlik ihlalleri, veri sızıntıları ve zincirleme sistem hataları kaçınılmaz hale geliyor. Yapay zekâ ajanlarının kararları kontrolden çıktığında, bunu fark edip müdahale etmek saatler alabiliyor. Kontrolü elden kaçıran şirketler sadece teknik arızalarla değil, ciddi finansal kayıplarla ve prestij krizleriyle de yüzleşiyor.

Çözüm kontrolü sürecin en başından mimariye işlemek

Bu kısır döngüden çıkışın bir yolu var mı? Araştırmalar, kontrolü geleneksel bürokratik onaylarla sağlamaya çalışanların ivme kaybettiğini gösteriyor. Başarılı olan şirketler denetim mekanizmalarını sistemin doğrudan mimarisine, yani kodların içine gömüyor. Sistem canlıya alınmadan önce sınırları, durma noktaları ve erişim yetkileri yazılımsal olarak çiziliyor.

Kontrolü sürecin başında mimariye entegre eden kurumlar, manuel denetim yapanlara kıyasla çok daha fazla otonom ajanı güvenle çalıştırabiliyor. Operasyonel riskleri azaltırken sistem maliyetlerini de ciddi oranda düşürmeyi başarıyorlar. Uzun lafın kısası; yapay zekâyı dizginlemek onun hızını kesmek anlamına gelmiyor; doğru sınırları çizmek sisteme esas özgürlüğü katıyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google, En Çok Kullanılan Gemini Özelliklerinden Birini Ücretli Yapmaya Hazırlanıyor

Google, En Çok Kullanılan Gemini Özelliklerinden Birini Ücretli Yapmaya Hazırlanıyor

Google, Gemini 3.7 Flash Modelini Duyurdu: Büyük İyileştirmeler Var!

Google, Gemini 3.7 Flash Modelini Duyurdu: Büyük İyileştirmeler Var!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Apple, iCloud+'ı Yapay Zekâ Aboneliğine Dönüştürüyor: Artık Kullanım Limitleri Olacak!

Apple, iCloud+'ı Yapay Zekâ Aboneliğine Dönüştürüyor: Artık Kullanım Limitleri Olacak!

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com