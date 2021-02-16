Teksas'ta Hava Şartları Nedeniyle Kıyamet Fragmanı Yaşanıyor

ABD Texas’ta görülmesi alışık olunmayan bir doğa olayı nedeniyle felaket yaşanıyor. 2021 yılından itibaren dünyanın en büyük problemlerinden biri olacağı belirtilen “iklim değişikliği” Texas’ta hayatı durdurdu.

Bill Gates; geçtiğimiz günlerde 2021 yılından itibaren Covid-19’dan daha kötü olaylar yaşanacağını ön gördüğünü belirten bir açıklama yapmıştı. Bugün Texas’ta yaşananlar “iklim değişikliğinin” 2021 yılında bile insanları nasıl kötü bir duruma sokabileceğinin en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

1899 ve 1989 yılından bu yana Texas’ta ısı derecesi ilk defa -20’nin altına düştü. Elektrik üretimi için ağırlıklı olarak rüzgar türbinlerinin kullanıldığı Texas’ta saatlerdir elektrik yok. Bununla beraber Texas, sıcak iklimin sahip olduğu bir eyalet olduğu için enerji firmalarının da acil durum önlemleri devreye giremedi.

Texas’ta Elektrik Üretimi Durdu

Doğal gaz, kömür jeneratörleri ve rüzgar türbinleri çalışmıyor. Acil durum ilan edilen eyalette şu anda enerji üretim firmaları elektriği ilk olarak konutlara vermek için çalışıyorlar. Kontrollü elektrik verme çalışması (kesintilerle bölge bölge verme) da sonuç vermeyince Texas halkı araçlarının içinde ısınmaya çalışıyor.

Eyalete elektrik verilemediği için halk araçlarında bulunan araç şarjları ve klimalarını kullanmaya çalışıyor. 2021 yılı içerisinde bu denli büyük bir felaket yaşanması ve ön görülememiş olmandan dolayı, bu durum halk tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Su Boruları Tamamen Donmuş Durumda

Soğuk hava ve elektriksizlikle beraber su boruları da tamamen donmaya başladı. Sıcak iklimin hakim olduğu Texas’ta soğuk hava izolasyonu oldukça düşük olduğu için şehir şebekesinden gelen sular da dondu. Eyalet genelinde su kesintileri yaşanıyor, işin kötü tarafı da halkın bu mevsimlerde giyecek kıyafeti bulunmuyor.

5 milyondan fazla insana elektrik, su ve internet verilemiyor. İşin kötüsü solunum cihazlarına bağlı hastaları hastaneye götürmek de şu an için olanaksız gözüküyor keza donmuş ve kapanmış yolları açmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

Evrim Ağacı CEO’su Çağrı Mert Bakırcı Twitter’dan Bildirdi

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Evrimagaci.org’un Kurucusu ve CEO’su Çağrı Mert Bakırcı, ABD’nin Texas eyaletinde yaşıyor. Yaşanan felaketi direkt oradan bildiren Bakırcı’nın attığı tweetler felaketin büyüklüğünü gösteriyor. Hollywood kış felaketlerini aratmayan Texas'ta durum ne zaman normalleşecek şu an için herhangi bir sinyal alınamıyor.