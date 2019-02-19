Son yıllarda sıkça yaşanan telefon dolandırıcılıklarının önüne geçmek için çalışmalar yürüten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı yayınladı. Taslakta oldukça radikal değişiklikler bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun telefon bankacılığında yaşanan dolandırıcılıkları engelleyebilmek için düzenlediği Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, getirdiği birçok yeni düzenlemeyle telefon bankacılığını tamamen değiştirecek. Yayınlanan taslak, müşteri temsilcilerine bilgi kısıtlamasından çağrı merkezlerinde dolandırıcılık eğitimi verilme zorunluluğuna kadar birçok yeniliği içinde barındırıyor.

Bankaların müşteri temsilcisi sistemlerinde değişiklik yapmasını öngören taslağa göre müşteriler, kimlik doğrulama adımını tamamlamadığı sürece müşteri temsilcileri, müşteriye ait bilgi ve işlem ekranına ulaşamayacak. Kimlik doğrulama adımından sonra aktif olacak bu ekranlarda da yalnızca işlem için gerekli bilgiler yer alacak. Bazı kritik bilgilerin de maskeleme yoluyla gizlenmesi planlanıyor.

Yayınlanan taslakla birlikte müşterilerle birebir iletişim kuran müşteri temsilcilerine de periyodik eğitimler verilme zorunluluğu getiriliyor. Sosyal mühendislik saldırıları ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında düzenlenecek bu eğitimlerle müşteri temsilcilerinin potansiyel dolandırıcılara karşı tam donanımlı olması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, müşterilerin menülerde bekleme süresini de kısaltıyor. Sesli yanıt sistemine sahip çağrı merkezlerinde sesli menülerin anons süreleri 60'ar saniyeyle sınırlayan taslak bu haliyle hayata geçerse, her işlem için müşterilere 10 saniyelik 2 tuşlama hakkı verilecek. Ayrıca yayınlanan taslağa göre sesli yanıt sistemleri, ana menüde müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunmak zorunda olacak.

Bankaların mobil uygulamalarında da değişiklik yapılmasını sağlayacak düzenlemeye göre bankacılık uygulamasına giriş yaparken belirlenen PIN, kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabilecek. Kullanıcıların mobil uygulamayı indirip ilk defa hesabına ulaşması ya da son açtığı oturumdan 90 günden fazla bir süre geçmesi durumunda, iki adımlı doğrulama sistemi aktif olacak.

ATM dolandırıcılıklarının da önüne geçebilmek için bazı önlemler içeren taslak, hırsızlık amaçlı ATM'ye yerleştirilen düzeneklerin kullanılmasını önlemek için periyodik kontrolleri zorunlu kılacak. Ayrıca ATM'ler gerek görülürse ana merkezden devre dışı bırakılabilecek.