Telefon Dokunmatiğinde Sorun mu Var? İşte Çözüm Yolları

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen dokunmatik ekranlar, sorun yaşattıklarında her şey alt üst olabiliyor. Peki akıllı telefon ya da tablet ekranınızdaki sorunları ne kadar yakından tanıyorsunuz? Aslında her sorunun çözümü için teknik servise gitmenize gerek yok. Bu yazımızda o sorunlara ve çözümlere değiniyoruz.

Dokunmatik ekranları hayatımızdan çıkartmanın artık bir yolu yok. Her geçen gün daha sağlam ve duyarlı hale gelseler de sorunlara çok müsait bir yapıları var. İnsanlar, dokunmatik ekranlarda sorun yaşadıkları zaman da doğal olarak teknik servislerin yolunu tutuyorlar. Aslında bu doğru ve yapılması gereken bir şey ancak her dokunmatik ekran sorunu için servise ulaşmaya gerek yok.

Telefonu düşürmek, üzerine bir şey dökmek, çizmek ve daha pek çok etken, tahmin edeceğiniz üzere o hassas ekranların ömrünü hızlıca dolduruyor. Peki en genel dokunmatik ekran sorunları neler, bunları teknik servise gitmeden önce düzeltmek için neler yapabilirsiniz, gelin birlikte bakalım.

Ekran kirlenmesi, yağlanması:

Dokunmatik ekranlar sadece çizilmekle, uygulanan güçle zarar gelmez. Telefonun üzerine dökülen herhangi bir şey de dokunmatik ekranların bozulmasına sebep olabilir. Özellikle dökülen yağların bir an önce ekrandan temizlenmesi gerekir aksi taktirde dokunmatik ekrana ciddi zararlar verebilir.

Ek olarak vücudumuzdan ekrana geçen salgılar da zamanla dokunmatik sorunlara neden olabilir. Çözüm için alkollü ve nemli bir mendil ile ekranı temizlemektir. Eğer sorununuz çözülmez ise diğer sorun başlıklarına da göz atın.

Yazılımsal sorunlar:

Dokunmak ekranın doğru tepki vermesi için tasarlanan yazılımlar, zaman zaman sizden bağımsız olarak sorunlara neden olabiliyor. Bu yazılımların yüklenen zararlı uygulamalardan, bulaşan virüslerden zarar görmüş olmaları da muhtemel.

Çözüm için telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. Böylece dokunmatik ekranınız için kullanılan yazılımlar da tazelenmiş olacak. Fabrika ayarlarına dönmeden önce tüm önemli bilgi ve belgelerinizi bir bilgisayar yardımı ile yedeklemeyi unutmayın.

Sanılanın aksine ekran koruyucular da dokunmatik sorunu yapar:

Bazı ekran koruyucularının neden daha ucuz olduklarını düşündünüz mü? Çünkü onların amacı sadece ekran üzerine basit bir tabaka eklemek. Pahalı olan, bilindik markaların koruyucuları ise dokunmatik hassasiyetine zarar vermeyecek şekilde tasarlanıyor. Hem cam hem de silikon ekran koruyucular için aynı şeyi söylemek mümkün.

Çözüm için önce sorunu tanımlayın. Eğer bir ekran koruyucunuz varsa ve baskı yapmadan ekran yanıt vermiyor, dokunduğunuz yer dışında bir yerden algılama yapılıyorsa koruyucuyu çıkartıp deneyin. Sorun çözülmediyse diğer başlıklara göz atabilirsiniz.

Eğer ekran koruyucusunu çıkartamıyorsanız, telefonunuz Ayarlar bölümüne gidip Erişilebilirlik (iOS) ya da Ekran (Android) bölümlerinden birisinde olan Dokunmatik Hassasiyeti'ne göz atın. Hassasiyeti artırmayı ya da azaltmayı deneyin, sorun koruyucudan kaynaklanıyorsa, muhtemelen hassasiyet ayarı ile düzelecektir.

Dokunmatik ekran sorununun çözümleri:

Plastik ve kalitesiz ekran koruyuculardan kurtulun,

Ekran temizliğini asla ertelemeyin,

Elleriniz ıslaksa telefonunuzu ellemeyin,

Güvenmediğiniz uygulamaları yüklemeyin,

Telefonunuzun Ayarlar bölümünden hassasiyet ayarlarına göz atın,

Eğer yukarıda verdiğimiz çözüm önerileri ile sorunlar düzelmiyorsa, artık el mecbur. En yakın yetkili teknik servise gitmeniz gerekiyor. Gideceğiniz yerin yetkili bir servis olması ve orijinal parçalarla bakım uygulaması gerekiyor. Aksi halde ekran sorunları tekrarlanabilir.