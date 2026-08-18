Samsung Gelecek Yıl 5 Yeni Katlanabilir Telefon Daha Piyasaya Sürecek

Samsung, önümüzdeki yıl geniş ekranlı modeller ve üçe katlanır telefonun da yer aldığı beş yeni katlanabilir cihazı piyasaya sunacak.

Galaxy Z Fold8 modelinin piyasaya sunulmasıyla yakaladığı yüksek satış ivmesi, Samsung’un katlanabilir telefon stratejisini vites büyütmeye yöneltti.

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Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıl katlanabilir ekranlı cihaz ailesini genişleterek kullanıcıların karşısına beş yeni modelle çıkmayı hedefliyor.

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Galaxy Z9 serisi ve yeni katlanabilir ekran konseptleri

ETNews'e konuşan kaynaklar, Galaxy Z9 jenerasyonunun toplamda beş farklı üyeden oluşacağını öne sürüyor. Portföyde yer alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

Geniş ekranlı Galaxy Z Fold9, video odaklı ikinci bir geniş katlanabilir model, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z Flip9 ve yeni nesil Galaxy Z TriFold.

Giriş seviyesi Z Flip FE projesinin rafa kaldırıldığı belirtilirken, Galaxy Z Flip serisinin üretimine son verileceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğu doğrulandı.

Üçe katlanır model de gelecek

Mevcut Z Fold8 modeli 4:3 ekran oranıyla web'de gezinme ve doküman inceleme konusunda avantaj sağlasa da video izlerken oluşan siyah bantlar nedeniyle eleştiriliyordu.

Samsung’un henüz geliştirme aşamasında olan yeni geniş katlanabilir modelinde, 16:9 ve 21:9 gibi sinematik ekran oranlarına odaklanarak multimedya deneyimini iyileştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Öte yandan deneysel bir adım olarak kalan üçe katlanır Galaxy Z TriFold konseptinin de yeni nesilde daha geniş bir pazarda satışa sunulması bekleniyor.