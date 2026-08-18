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Samsung Gelecek Yıl 5 Yeni Katlanabilir Telefon Daha Piyasaya Sürecek

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Samsung, önümüzdeki yıl geniş ekranlı modeller ve üçe katlanır telefonun da yer aldığı beş yeni katlanabilir cihazı piyasaya sunacak.

Samsung Gelecek Yıl 5 Yeni Katlanabilir Telefon Daha Piyasaya Sürecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Galaxy Z Fold8 modelinin piyasaya sunulmasıyla yakaladığı yüksek satış ivmesi, Samsung’un katlanabilir telefon stratejisini vites büyütmeye yöneltti.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıl katlanabilir ekranlı cihaz ailesini genişleterek kullanıcıların karşısına beş yeni modelle çıkmayı hedefliyor.

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Samsung Gelecek Yıl 5 Yeni Katlanabilir Telefon Daha Piyasaya Sürecek
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Galaxy Z9 serisi ve yeni katlanabilir ekran konseptleri

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ETNews'e konuşan kaynaklar, Galaxy Z9 jenerasyonunun toplamda beş farklı üyeden oluşacağını öne sürüyor. Portföyde yer alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

  • Geniş ekranlı Galaxy Z Fold9, video odaklı ikinci bir geniş katlanabilir model, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z Flip9 ve yeni nesil Galaxy Z TriFold.

Giriş seviyesi Z Flip FE projesinin rafa kaldırıldığı belirtilirken, Galaxy Z Flip serisinin üretimine son verileceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğu doğrulandı.

Üçe katlanır model de gelecek

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Mevcut Z Fold8 modeli 4:3 ekran oranıyla web'de gezinme ve doküman inceleme konusunda avantaj sağlasa da video izlerken oluşan siyah bantlar nedeniyle eleştiriliyordu.

Samsung’un henüz geliştirme aşamasında olan yeni geniş katlanabilir modelinde, 16:9 ve 21:9 gibi sinematik ekran oranlarına odaklanarak multimedya deneyimini iyileştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Öte yandan deneysel bir adım olarak kalan üçe katlanır Galaxy Z TriFold konseptinin de yeni nesilde daha geniş bir pazarda satışa sunulması bekleniyor.

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