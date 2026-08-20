HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI, yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi HUAWEI Pura 90s serisini Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sundu. Mobil fotoğrafçılıkta oldukça iddialı olan yeni seri, üstün kamera yetenekleri ve estetik detaylarıyla öne çıkıyor.
"Renklerin Ritmi" tasarım felsefesinden ilham alan HUAWEI Pura 90s serisi, net hatları katmanlı renk paletiyle buluştururken, Çift Tonlu Gradyan Orta Çerçeve ile sofistike bir estetik sunuyor. Görüntüleme tarafında önemli yenilikler getiren seri, 200 MP Ultra Büyük Sensörlü Telefoto Kamera ve Doğal Renk Teknolojisine Sahip Kamera 2.0 altyapısıyla donatılmış.
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HUAWEI Pura 90s Pro teknik özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.6 inç / 6.8 inç LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, Kunlun Glass 2 koruma
|İşlemci
|Kirin 9030S
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|Arka Kamera
|Ana Kamera: 50 MP Ultra Işık Alan Kamera (OIS), Telefoto: Ultra Işık Alan Makro Telefoto Kamera, Geniş Açı: Ultra Geniş Açılı Sensör
|Ön Kamera
|13 MP (Geniş Açılı, Otomatik Odaklama, 4K Video Kaydı)
|Pil
|5.270 mAh Pil, 66W - 100W Kablolu SuperCharge, 50W - 80W Kablosuz Şarj
|İşletim Sistemi
|EMUI 16 / HarmonyOS
HUAWEI Pura 90s Pro Max teknik özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.9 inç LTPO OLED (1308 × 2880 px), 1–120 Hz, Yansıma Önleyici & Çizilmeye Dayanıklı Kunlun Glass
|İşlemci
|Kirin 9030S
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|Ana Kamera: 50 MP Ultra Işık Alan HDR Kamera (F1.4–F4.0 Değişken Diyafram, OIS), Telefoto: 200 MP Ultra Büyük Sensörlü Telefoto Kamera (4x Optik Zum), Geniş Açı: 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
|Ön Kamera
|13 MP Selfie Kamera (Geniş Açılı, F2.0, Otomatik Odaklama)
|Pil
|5.270 mAh (AB/Global) / 6.000 mAh Pil, 100W Kablolu SuperCharge, 80W Kablosuz Şarj, Ters Kablosuz Şarj
|İşletim Sistemi
|EMUI 16 / HarmonyOS
HUAWEI Pura 90s serisi fiyatları
|Model
|Türkiye Fiyatı
|HUAWEI Pura 90s Pro (12 GB RAM / 256 GB Depolama)
|79.999 TL
|HUAWEI Pura 90s Pro (12 GB RAM / 256 GB Depolama)
|89.999 TL
|HUAWEI Pura 90s Pro Max (12 GB RAM / 512 GB Depolama)
|119.999 TL