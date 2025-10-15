Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

Telefonunuzun yavaş çalışmasından şikâyetçiyseniz doğru yerdesiniz. Cihazınızı ızlandırmayı sağlayan en iyi yöntemleri derledik.

Her teknolojik ürün gibi telefonlarımız da zamanla eskimeye ve eski performansını vermemeye başlar. Öyle ki birkaç yıl içinde cihazın ilk günden çok daha farklı olduğunu ve yavaş çalıştığını görebiliriz. Bu yüzden de telefonu hızlandırmayı sağlayan yöntemlere başvururuz.

Biz de bu içeriğimizde telefonunuzu yeni bir cihaz gibi hızlandırmayı sağlayabilecek bazı yöntemleri derledik. Listelediğimiz yöntemleri kullanarak cihazınızın performansını artırabilirsiniz. Tabii ki ilk günkü kadar iyi olmayacaktır ancak ciddi bir hızlanma görebilirsiniz.

Telefonu yeniden başlatmak

Listemize en basit yöntem ile başlıyoruz. Her cihazda olduğu gibi telefonu yeniden başlatmak işinize yarayacaktır. Özellikle de uzun süredir kapanmayan bir telefonsa yavaşlamanın sebeplerinden biri bu olabilir. Düzenli olarak telefonu yeniden başlatmak RAM’de biriken geçici işlemleri ve arka planda çalışan servisleri temizleyerek telefonunuzun kendini yenilemesini ve daha iyi performans vermesini sağlar.

Depolama alanını boşaltmak

Telefonuzun depolama alanının gereksiz dosyalarla dolu olması, performansını olumsuz etkileyerek yavaşlamasına neden olabilir. Depolama çok dolu olduğunda uygulama güncellemelerinde sorunlar oluşabilir, sistem önbelleğinde sıkıntılar ortaya çıkabilir ve yavaşlama meydana gelebilir, bazı işlemler takılmaya başlayabilir. Bu yüzden depolama alanını boşalttığınızda telefonunuz âdeta bir nefes alarak daha hızlı çalışabilir. Kullanmadığınız uygulamaları, gerekli olmayan medyaları kaldırabilirsiniz.

Arka plandaki uygulamaları kapatmak

Arka planda sürekli uygulama çalışması, pil gibi alanlarda telefonu olumsuz etkileyerek performansa zarar verebilir. Bu yüzden de daha yavaş çalışma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İster Android ister iOS’te olun arka planda çalışan uygulamaları kolayca kapatabilirsiniz. Böylece telefonunuzda performans artışı yaşanabilir.

iOS’te arka plan uygulaması kapatma

Adım #1: Ayarlar’a girin. Adım #2: “Genel” bölümüne basın. Adım #3: “Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin. Adım #4: Buradan arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları seçip kapatabilirsiniz.

Android’de arka plan uygulaması kapatma

Adım #1: Ayarlar’ı açın. Adım #2: Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin. Adım#3: “Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın. Adım #4: Arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamayı seçip bu işlevi kapatın.

İşletim sistemini ve uygulamaları güncel tutun

Yavaşlama sorununa en çok neden olan şeylerden biri cihazın ve uygulamaların güncel olmamasıdır. Gerekli işletim sistemi ve uygulama güncellemelerini yapmamak cihazınızın eskide kalmasına neden olur. Şirketler eski sürümlere desteğini azalttığı ve kestiği için de doğru düzgün çalışmamaya başlarlar ve cihazda yavaşlamaya neden olurlar. Güncellemeleri yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Emin olun uzun süre sonra bir güncelleme yaparsanız cihazınız hızlanacaktır.

Sıfırlama yapın

Eğer gerçekten hiç düzelmeyen, çok yavaş çalışan bir telefona dönüştüyse son çare olarak onu sıfırlamayı deneybilirsiniz. iOS veya Android fark etmeksizin direkt ayarlar üzerinden cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz mümkün. Bu işlemi yaptığınızda cihazınız yenileneceği için daha iyi performans gösterebilir. Tüm verilerinizi silinebileceğini unutmayın. Bu yüzden sıfırlama öncesinde yedeklemeniz sizin yararınıza olacaktır.

Telefonunuzu hızlandırmanızı sağlayan yöntemlerden bazılarına birlikte göz attık. Eğer siz de yavaşlama sorunuyla karşılaşıyorsanız bu yöntemlere başvurabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.