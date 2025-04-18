Bazı uygulamalar neden kapanmak yerine arka planda çalışmaya devam eder? Bu tarz uygulamalar telefonumuza zarar veriyor mu? Onları nasıl kapatabiliriz? Tüm bu soruların yanıtı bu içeriğimizde.

Mobil uygulamalar artık hayatımızın çok önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Hepimizin telefonunda her gün kullandığı onlarca uygulama bulunuyor. Ancak bu uygulamaları kapatsanız bile bazıları arka planda çalışmaya devam edebiliyor. İyi de neden?

Eğer uygulamaların kapanmak yerine neden arka planda çalışmayı merak ettiğini düşünüyorsanız doğru yere geldiniz. Bu içeriğimizde bu soruyu yanıtlayıp, nasıl etkileri olduğuna ve arkada çalışanları nasıl kapatabileceğinize bakacağız.

Uygulamaların arka planda çalışmaya devam etmesinin nedenleri

Bildirimler ve güncellemeler için hazır olma

Hızlı dönüş, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi ve kesintisiz işlemler

Ses ve müzik oynatma

Belli durumlarda sistem optimizasyonu

Konum takibi

İşlemleri tamamlama

Veri senkronizasyonları, yedeklemeler

Arka planda çalışma gerçekten gerekli mi?

Bazı uygulamalar için kesinlikle evet. Mesajlaşma uygulamalarını örnek alalım. WhatsApp gibi uygulamaları kapattığınızda size mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu da uygulamanın arka planda çalışmaya devam etmesi sayesinde oluyor. Eğer çalışmaya devam etmezse mesaj, e-posta gibi önemli olabilecek bildirimleri alamayacaksınız.

Aynı şey güncellemeler için geçerli. Uygulamalarınızın ve cihazınızın güncel kalması için sürekli güncelleme yapılması şart. Arka planda çalışan uygulamalar da sizi uğraştan kurtararak bunu gerçekleştiriyor.

Ses ve müzik oynatma zaten hepimizin bildiği bir şey. Müzik dinlerken başka şeylerle uğraştığımızda arkada çalmaya devam etmeleri sağlanıyor. Bunlar dışında yarıda kalan işlemleri tamamlama, verileri senkronize etme, bilgilerinizi buluta yedekleme gibi birçok neden de arka planda çalışmaya devam etmelerini sağlıyor.

Uygulamaların arka planda çalışması telefonunuza zarar verebilir mi?

Bu soruya pil konusunda evet yanıtını verebiliriz. Çok fazla arka planda uygulama çalışması, cihazın pil performansının ve ömrünün düşmesine neden olarak cihazınızın şarjının hızlı bitmesine neden olabilir.

Ancak bunun için günümüzdeki telefonların ve işletim sistemlerinin hepsinde güç tasarrufu modları var. Ayrıca isterseniz arka planda çalışan uygulamaları da kapatabiliyorsunuz.

iOS’te arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1: Ayarlar’a girin.

Ayarlar’a girin. Adım #2: “Genel” bölümüne basın.

“Genel” bölümüne basın. Adım #3: “Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin.

“Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin. Adım #4: Buradan arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları seçip kapatabilirsiniz.

Android’de arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’ı açın. Adım #2: Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin.

Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin. Adım #3: “ Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın.

Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın. Adım #4: Arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamayı seçip bu işlevi kapatın.

Android telefonlardaki Adaptif (Uyarlanabilir) pil özelliği işinize yarayabilir

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Ayarlar’ı açın. Adım #2: Pil bölümüne girin.

Pil bölümüne girin. Adım #3: “Diğer pil ayarları”ndan adaptif pil özelliğini etkinleştirin.

Android 9 ile Android telefonlara bu konuda çok yararlı bir özellik gelmişti. Makine öğrenimi destekli bu özellik, çeşitli uygulamalardaki kullanım kalıplarınızı öğreniyor, bu tarz uygulamaların siz çıktıktan sonra bellekte kalmasını sağlıyor. Sık kullanmadıklarınızı da anlayarak arka planda çalışmalarını engelliyor ve pil tasarrufu sağlıyor.