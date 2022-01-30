Elon Musk'tan COVID-19 Kısıtlamalarına 'Eleştiri'

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden COVID-19 kısıtlamaları hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların özgürlüğe zarar vereceğini düşünen Musk, bu önlemleri 'tiranlığa giden yol' olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, tam pandeminin etkileri geçti dediğimiz sırada vaka sayılarının yeniden yükselmesine neden olmuştu. Bu varyantın tüm dünyayı kasıp kavurmasının ve rekor sayıda hastalık bildirilmesinin ardından da birçok ülke tekrar kısıtlamalara yönelmeye başlamıştı.

Avusturya bu kısıtlamalardan birine yönelen yerlerden biri olmuş ve tüm ülkede aşı zorunluluğu getirmişti. Bunun yanı sıra Kanada’da da belli durumlar için aşı zorunluluğu getiren ülkeler arasındaydı. Şimdi de dünyanın en zengin insanı Elon Musk, COVID-19 kısıtlamaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

‘Tiranlığa giden yol’

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, kısıtlamalar hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, “Halkı yeterince korkutursanız, ‘onlar’ özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu da tiranlığa giden yol.” ifadelerini kullanarak COVID kısıtlamalarının halkın hiçbir söz sahibi olmadığı, yönetimdeki kişinin yalnızca kendi 'çıkarları' için kararlar aldığı yönetim biçimi ‘tiranlığa’ yol açabileceği benzetmesinde bulundu.

Musk; Kanada - ABD sınırından aşı zorunluluğu sebebiyle geçemeyen ve ülke hükümetinin kısıtlamaları kaldırmasına yönelik Ottawa’da protesto düzenleyecek olan Kanadalı kamyon şoförlerine de destek verdiğini aktardı. 50 yaşındaki iş insanı ayrıca Birleşmiş Milletleri (BM) de eleştirdi. Musk, BM’nin ‘2020 yılı dünya ölüm oranlarını’ hâlen yayımlamadığını; bu durumun tuhaf olduğunu vurguladı.

Musk, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu

Bu paylaşımlar, SpaceX ve Tesla CEO’sunun kısıtlamalara ve zorunluluklara karşı olduğunu gösteren ilk açıklamalar değil. Ünlü milyarder, 2020 yılında dünyanın en popüler podcast sunucusu Joe Rogan’ın programına katılmıştı. Musk burada yaptığı açıklamalarda yayımlanan ölüm oranları hakkında daha fazla detay gerektiğini, panik oluşturmak istendiğini ve tecritlerin ‘özgürlüğü kısıtlayıcı’ nitelik taşıdığını ifade etmişti.

Bunlara ek olarak ünlü iş insanı geçtiğimiz aylarda tepki çeken bir karikatür paylaşmıştı. Musk’ın buradan ulaşabileceğiniz paylaşımı büyük tepkilere neden olmuştu. Musk ayrıca geçtiğimiz yıl, 24 saatte 4 COVID-19 testi yaptırdığını, bunlardan ikisinin pozitif ikisinin negatif çıktığını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından da COVID testlerinin güvenilirliğine insanlarda soru işaretleri oluşmaya başlamıştı.