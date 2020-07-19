Telefon Kullanım Şekline Göre Akıl Sağlığını Ölçen Uygulama

Dalhousie Üniversitesi'nden bilim insanları, insanların akıl sağlığını ölçebilen bir mobil uygulama geliştirdi. Geliştirilen bu uygulama, telefon kullanımına göre psikologlara yardımcı olabiliyor.

Bugün akıllı telefonlarımız gün boyunca bize en uzun süre eşlik eden cihazlar arasında yer alıyor. Fotoğraf çekmekten aramalar yapmaya, sosyal medya hesaplarımızı kontrol etmekten notlar almaya kadar birçok işlemi akıllı telefonlarımızdan gerçekleştirebiliyoruz. Yani telefonlarımız bizim hakkımızda birçok şeyi ortaya koyabilecek noktada duruyor.

Yapılan yeni araştırmaya göre akıllı telefonlarımızın hakkımızda söyleyebileceği şeylerden bir tanesi de akıl sağlığımız olacak. Dalhousie Üniversitesi araştırmacıları, PROSIT adını verdikleri bir mobil uygulama geliştirdiler. Bu uygulama, telefonu nasıl kullandığınıza bakarak anksiyete ya da depresyon gibi durumları tespit edebiliyor.

Akıl sağlığı durumunu ölçen uygulama PROSIT

Uygulama, bunu egzersiz, uyku, konuşma sıklığı, mesajlaşma geçmişi, müzik zevki ve kolayca dikkat çekmeyen verileri takip ederek gerçekleştiriyor. Örneğin Engadget'ta yer alan habere göre yazma hızı ve kuvveti, duygu yüklü bir durumu işaret edebiliyor.

Ayrıca kullanıcılardan haftanın en heyecanlı kısmını 90 saniyelik bir ses kaydında anlatması ve hislerini 5 puan üzerinden değerlendirmeleri isteniyor. Şu an için PROSIT'i 300 kadar insan test ediyor ve bunun neredeyse yarısı hastalardan oluşuyor.

Tabii akıllı telefonlarda yapılan birçok işlemi takip etmesi ve izlemesi sebebiyle akıllara veri gizliliği sorunları gelebilir. Uygulamayla elde edilen veriler, güvenli bir konumda depolanıyor ve uygulamayı kullanmak için bir rıza formunun imzalanması gerekiyor.

Bu tür uygulamalar akıl sağılığı konusunda oldukça kullanışlı olsa da PROSIT, bir insanın akıl sağlığıyla ilgili tüm verileri sağlayamıyor. Bu uygulama, psikologların hastalarını takip etmesi ve daha iyi anlamasına yardımcı olması için kullanılabiliyor. Uygulamanın internet sitesini buradan inceleyebilirsiniz.