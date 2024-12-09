İspanya'da uzmanlar, ekran süresinin çocuklara olan zararından dolayı telefonlara sigara paketi gibi sağlığa zararlı uyarılarının eklenmesini önerdi.

Hepimizin de bildiği üzere sigara paketlerinde uzun yıllardır neden olabileceği sağlık risklerini gösteren rahatsız edici görseller ve uyarılar yer alıyor. Bunun amacı, insanların olası sonuçları görerek sigarayı bırakmasını sağlamak.

Bugün ortaya çıkan bilgiler, bu yöntemin hiç aklınıza gelmeyecek bir yerde daha kullanılabileceğini gösterdi. İspanya’daki uzmanlar akıllı telefonlara sigara gibi uyarılar ekleme önerisinde bulundu.

Uzmanlara göre çocukların ekran başında çok süre geçirmesinden dolayı uyarı eklenmesi gerekiyor

Uzmanların yetkililere yaptığı öneriye göre telefonlara tıpkı sigara gibi ürünlerde olduğu gibi sağlığa zararlı olduğuna dair uyarılar eklenmeli. Bunun nedeni ise telefonların ekran başında çok vakit harcayan çocuklara olan zararı.

Önerinin arkasındaki komite, çocukların ekran süresinin ciddi anlamda kısaltılması gerektiğini, 3 yaş altının ise kesinlikle ekranlardan uzak kalmasını söylemiş. Bunların her yerde geçerli olduğunu biliyoruz. Fazla ekran süresi ve aşırı sosyal medya tarzı platformların kullanımı, çocukara ciddi zararlar verebiliyor. Sosyal gelişimine zarar verme, uyku bozukluklarına yol açma, depresyon, obezite, kaygı gibi birçok etkileri olabiliyor.

Tabii ki telefonlara sağlığa zararlı uyarısı eklemenin ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz. Ancak uzmanlar, doktorların düzenli olarak ekran süresinin çocuklara etkisi konusunda kontroller yapmasını da önermiş. Bu ikisi birleştiğinde etkilerinin olabilme ihtimali çok daha fazla.

Bu konuda hamle yapan tek ülke İspanya değil. Yakın zamanda Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklama kararı almıştı. Hatta ülkemizde de yakında çocuklara sosyal medyanın yasaklanabileceğini gösteren haberler dönüyordu.