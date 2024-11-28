Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen sosyal medya, özellikle de çocuklar için büyük riskler teşkil ediyor. Hatta yakın geçmişte sizlerle paylaştığımız haberlerde, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin çocuklara yönelik yasaklama planlarından bahsetmiştik.
Şimdiyse konuyla ilgili olarak Türkiye'den bir hamle geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Sadece sosyal medya değil, telefon kullanımı da kısıtlanabilir
Yapılan açıklamalar, hükûmetin sosyal medyanın ötesine geçmek üzere de çalıştığını gözler önüne seriyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai tarafından yapılan açıklamaya göre 13 yaşından küçük çocukların akıllı telefon kullanması kısıtlanabilir. Hatta TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na açıklama yapan Prof. Dr. Tuncay Dilci, güvenlik ve haberleşmeyi mümkün kılmak için tuşlu telefon kullanılabileceğini söyledi.
Tabii şu an için kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hükûmetin, çocukları korumak için bazı düzenlemeler yapması şart. Evet, dışarıdan bakıldığı zaman bu tür düzenlemeler kısıtlayıcı gibi görünüyor olabilir ancak çocukların güvenliğini sağlamak, son dönemlerde her şeyden daha önemli olmaya başladı.
Diğer ülkelerde uygulanan bazı kısıtlamalar şöyle:
- Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak.
- ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa onaylandı. 2025'ten itibaren geçerli olacak.
- Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.
- Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak.
- İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.
- Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.
- İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.
- Avustralya'da 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var.Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor. 16 yaş için yasa çalışması yapılıyor.
- Yunanistan çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor.
- İrlanda'da da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.