Hükûmet, çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını kısıtlamak için harekete geçti. Henüz kesinleşen bir durum olmasa da 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan uzak kalması sağlanacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen sosyal medya, özellikle de çocuklar için büyük riskler teşkil ediyor. Hatta yakın geçmişte sizlerle paylaştığımız haberlerde, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin çocuklara yönelik yasaklama planlarından bahsetmiştik.

Şimdiyse konuyla ilgili olarak Türkiye'den bir hamle geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sadece sosyal medya değil, telefon kullanımı da kısıtlanabilir

Yapılan açıklamalar, hükûmetin sosyal medyanın ötesine geçmek üzere de çalıştığını gözler önüne seriyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai tarafından yapılan açıklamaya göre 13 yaşından küçük çocukların akıllı telefon kullanması kısıtlanabilir. Hatta TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na açıklama yapan Prof. Dr. Tuncay Dilci, güvenlik ve haberleşmeyi mümkün kılmak için tuşlu telefon kullanılabileceğini söyledi.

Tabii şu an için kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hükûmetin, çocukları korumak için bazı düzenlemeler yapması şart. Evet, dışarıdan bakıldığı zaman bu tür düzenlemeler kısıtlayıcı gibi görünüyor olabilir ancak çocukların güvenliğini sağlamak, son dönemlerde her şeyden daha önemli olmaya başladı.

Diğer ülkelerde uygulanan bazı kısıtlamalar şöyle: