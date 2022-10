Akıllı telefonlarınızı özelleştirmenin ilk adımı ona bir zil sesi belirlemektir. Cihazın kütüphanesinden bir zil sesi seçerseniz mutlaka başkalarında da olduğunu duyabilirsiniz. En iyisi kendi zil sesimi yapmak diyorsanız kullanabileceğiniz pek çok farklı uygulama var. Gelin Android ve iOS telefonlarınızda zil sesi yapmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalara ve öne çıkan özelliklerine yakında bakalım.

İster Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon, ister iOS işletim sistemine sahip bir iPhone sahibi olun; cihazı kutudan ilk çıkardığınız zaman varsayılan bir zil sesi ile gelir. Bazı kullanıcılar için zil sesi önemli değildir ancak pek çok kullanıcı kendisine özel bir zil sesi ister. Eğer cihazın kendi araçları üzerinden farklı bir zil sesi atayamadıysanız zil sesi yapma hizmeti sunan üçüncü taraf mobil uygulamalar kullanabilirsiniz.

App Store ya da Google Play Store üzerinden zil sesi yapma uygulamalarını incelediğiniz zaman karşınıza pek çok farklı seçenek çıkacak. Bazıları yepyeni bir ses arşivi sunarken bazıları MP3 ses dosyalarını kesmenizi ve hatta düzenlemenizi sağlarlar. Bu noktadan sonra seçim yapmak size kalmış. Gelin Android ve iOS telefonlarınızda zil sesi yapmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalara ve öne çıkan özelliklerine yakında bakalım.

Android ve iOS için zil sesi yapma uygulamaları:

Android için zil sesi yapma uygulamaları:

Geniş format desteği - Ringtone Maker: create ringtone

Geliştirici: Big Bang Inc.

İndirme sayısı: 50 Milyon +

Puan: 4.7

Ringtone Maker: create ringtone mobil uygulaması üzerinden MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC(M4A)/MP4, 3GPP/AMR, MIDI gibi pek çok farklı ses dosyalarını keserek zil sesi, alarm sesi ve bildirim sesi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey zil sesi haline getirmek istediğiniz müzik dosyasını uygulamada açmak, en iyi kısmı gelince Başlat butonuna dokunmak ve bu kadar yeter dediğiniz noktada da Bitir butonuna dokunmak. Yeni zil sesiniz hazır.

Basit ve kullanışlı - MP3 kesici

Geliştirici: 302 Lock Screen

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Puan: 2.9

MP3 kesici mobil uygulaması süsten uzak, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Sunduğu hizmet de basit; ses dosyalarını kesmek. MP3 ya da WAV formatındaki ses dosyalarınızı uygulama üzerinden açtıktan sonra dilediğiniz kısmını keserek zil sesi, alarm sesi ya da bildirim sesi yapabiliyorsunuz. Üstelik MP4 formatındaki videolarınızdaki sesi de keserek aynı şekilde kullanabilirsiniz.

Tam bir müzik editörü - Audio MP3 Cutter Mix Converter

Geliştirici: AppzCloud Technologies

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Puan: 4.2

Audio MP3 Cutter Mix Converter, kullanıcılarına bir zil sesi yapma uygulamasından çok daha fazlasını sunuyor. Uygulama üzerinden klasik ses kesme işlemlerini kolayca yapabildiğiniz gibi MP3, AAC, WAV ve benzeri formattaki birden fazla ses dosyasını birleştirerek üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Dosya format değiştirme, dosyaların meta verisini düzenleme gibi pek çok farklı işlemi de yine Audio MP3 Cutter Mix Converter üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye özel sesler - Ringtone Maker: Music Cutter

Geliştirici: Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Puan: 4.4

Ringtone Maker: Music Cutter mobil uygulaması, kullanıcılarına basit bir arayüz üzerinden temel bir hizmet veren zil sesi yapma uygulamalarından bir tanesi. Uygulama üzerinden açtığınız müzik dosyasının dilediğiniz kısmını kesip düzenleyerek zil sesi, alarm sesi ya da bildirim sesi yapabilirsiniz. Üstelik direkt uygulama üzerinden kişiye özel zil sesi atamalaı yapmanız da mümkün.

Basit araçlar, gelişmiş düzenleme - Zil Sesi Kesici & MP3 Yapımcısı

Geliştirici: GentleMan Dev Studio

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Puan: 4.2

Zil Sesi Kesici & MP3 Yapımcısı, adının hakkını veren sade ve basit bir zil sesi yapma uygulaması. Uygulama üzerinden MP3, WAV, AAC, AMR ve benzeri pek çok farklı formattaki ses dosyanızı açtıktan sonra istediğiniz kısmını kolayca keserek zil sesi, alarm sesi ya da bildirim sesi yapabilirsiniz. Basit araçlar üzerinden zil sesi yapmadan önce ses dosyasında bazı düzenlemeler yapmanız da mümkün.

İOS için zil sesi yapma uygulamaları:

Hassas düzenlemeler - Ringtones Maker: the ring app

Geliştirici: Sujuan Chen

Puan: 4.6

Ringtones Maker - the ring app mobil uygulamasının belki de en dikkat çeken tarafı, yalnızca 20 MB boyutunda olması. Bu özelliği sayesinde tüm cihazlarda başarılı bir performans gösteren uygulama üzerinden 0.1 saniye hassasiyetiyle kesme işlemi yapabiliyorsunuz. İndirme işlemi yapmadan pek çok farklı uygulamadan ve farklı internet siteleri üzerinden direkt olarak uygulamaya müzik aktarabiliyorsunuz.

Kendi sesinizi kaydedin - Ringtones: Ringtone Maker

Geliştirici: TwinBit Ltd

Puan: 4.5

Ringtones : Ringtone Maker üzerinden iTunes hesabınızda bulunan dosyaları kırpabilir, bunları zil sesi haline getirebilir, video dosyaları içindeki müzikleri çıkarabilir, kendi sesinizi kaydedebilir, GarageBand ile senkronize olarak kullanabilir, uygulamanın sunduğu ses arşivinden yararlanabilir ve kendi arşivinizi oluşturabilirsiniz. Uygulamanın sık sık güncellenen arşivi sayesinde modunuza uygun zil sesini her an bulabilirsiniz.

Benzersiz zil sesi arşivi - Ringtones for iPhone: Infinity

Geliştirici: Infinity Corp. Inc.

Puan: 4.4

Ringtones for iPhone: Infinity mobil uygulaması kullanıcılarına ses düzenleme hizmeti sunmak yerine aradıkları her şeyi nokta atışı şekilde bulabilecekleri geniş bir müzik arşivi sunuyor. iTunes ile eşleştirerek de kullanabileceğiniz Ringtones for iPhone: Infinity üzerinden kendinize benzersiz zil sesleri, alarm sesleri ve bildirim sesleri bulabilirsiniz.

Zil seslerini paylaşın - Ringtones for iPhone: TUUNES

Geliştirici: WhitePoint GmbH

Puan: 4.4

Ringtones for iPhone: TUUNES, App Store’da bulabileceğiniz en geniş zil sesi arşivine sahip mobil uygulamalardan bir tanesi. Tür, sanatçı ve moda göre özenle düzenlenmiş arşivi üzerinden kolayca kendinize özel bir müzik bularak zil sesi, bildirim sesi ya da alarm sesi yapabilirsiniz. Üstelik arşivdeki tüm şarkıları dilediğiniz sosyal medya platformu üzerinden paylaşabilirsiniz.

Sayısız alternatif - Ringtones for iPhone! (music)

Geliştirici: byss mobile

Puan: 4.3

Ringtones for iPhone! (music) bu konuda en iddialı mobil uygulamalardan bir tanesi çünkü sundukları müzik sayısını sınırsız olarak tanımlıyorlar. iTunes ile senkronize olarak kullanabileceğiniz uygulama üzerinden MP3 ve AAC formatındaki seslerinizi kolayca zil sesine, alarm sesine ya da bildirim sesine dönüştürebilirsiniz. Uygulamaya aktardığınız ses dosyaları üzerinde aklınıza gelen tüm düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Android ve iOS akıllı telefonlarınızın benzersiz seslerle çalmasını sağlayan en iyi zil sesi yapma uygulamalarını listeleyerek kısaca her birinin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Kullandığınız farklı zil sesi yapma uygulamaları varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.