Sizin için en iyi ücretsiz ve ücretli video düzenleme programlarını derledik ve güncel bir liste oluşturduk. Listede Adobe Premiere dahil pek çok uygulama ve program yer alıyor.

Günümüzde akıllı telefonların da yaygınlaşması ile kullanıcılar artık eskisinden çok daha fazla video çeker oldu. Sadece gelişen teknoloji değil, aynı zamanda sosyal medyanın yaygınlaşması da video düzenleme işini birçok kullanıcı için hobi ya da kazanç kapısı haline getirdi.

Tabii ki bu değişim doğrultusunda da piyasada video düzenleme programları boy gösterdi. Kullanıcılar ise bir zamanlar sadece Hollywood filmlerinde görebilecekleri özel efektleri, internette bulunan derslerin de yardımıyla kendi imkanları ile yapma şansına eriştiler.

Fakat video düzenleme programlarını lisanslı olarak kullanmak istediğinizde, özellikle dolar kurunun etkisiyle yüksek fiyatlarla karşılaşmanız mümkün. Eğer video düzenlemeye yeni bir giriş yapacaksanız sizin için seçtiğimiz ücretli programları satın almadan önce deneme sürümlerini kullanabilir ya da ücretsiz programlara şans verebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz en güncel ve en iyi video düzenleme programları bu haberimizde bulabilirsiniz.

En iyi video düzenleme programları:

Ücretli programlar: Adobe Premiere Pro CC EaseUS Video Editor PowerDirector Ultra Corel VideoStudio Ultimate Vegas Pro 17 Final Cut Pro

Ücretsiz programlar: Blender Openshot VSDC Free Video Editor HitFilm Express DaVinci Resolve



Güncel ücret: 112 TL/ay

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Adobe

Adobe Premiere Pro CC - örnek video:

Özellikle bir Windows kullanıcısı iseniz, Adobe Premiere Pro şu an için sektörde bulabileceğiniz en iyi video düzenleme programlarından birisi. Son derece popüler olmasının arkasında yatan sebep ise sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü ve birçok video formatını desteklemesi. Daha çok profesyonellere hitap eden bu program ile kullanıcılar video düzenlerken lazım olabilecek bütün araçları ellerinin altında bulabilirler. Programa tamamen hakim olduktan sonra yapabilecekleriniz tamamen hayal gücünüz ile sınırlı.

Güncel Ücret: Tek Seferlik 560 TL

Türkçe Dil Desteği: Yok

Geliştirici: EaseUS

EaseUS Video Editor - örnek video:

2004 yılından beri yazılım sektörünün içerisinde olan EaseUS tarafından geliştirilen EaseUS Video Editor, ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla karşılayabilecek türden. Rahat kullanılabilirliği ve detaylı video düzenleme özellikleri ile ön plana çıkıyor. Uygulamanın uygun fiyatlı olması da önemli bir tercih nedeni gibi görünüyor.

Güncel ücret: Tek Seferlik 565 TL

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Cyberlink

PowerDirector Ultra - örnek video

PowerDirector, projelerinize Hollywood bütçesi ayırmadan son derece profesyonel işler çıkabileceğiniz bir video düzenleme programı olarak karşımıza çıkmakta. Ücret olarak beklenin altında satışa sunulan bu program video düzenleyeme yeni başladıysanız sizin için biraz karmaşık olabilir. Fakat internet üzerinde bulunan dersler size bu konuda yardımcı olacaktır.

Güncel ücret: Tek Seferlik 800 TL

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Corel

Kullanıcı dostu arayüzü ile Corel VideoStudio kullanıcılara son derece hızlı bir şekilde video düzenleme dünyasına giriş yapmalarını sağlamakta. 4k ve 360 derece VR desteği olan program bu işi profesyonel olarak yapan kullanıcılar için biraz fazla basit kaçabilir.

Corel VideoStudio Ultimate - örnek video:

Güncel ücret: Tek Seferlik 3430 TL

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: MAGIX Software GmbH

Vegas Pro 17 - örnek video:

Daha öncesinde Sony Vegas Pro olarak bildiğimiz uygulama artık Vegas Pro adıyla satışta. Vegas Pro’nun belki de en önemli özelliği sahip olduğu son derece başarılı optimizasyon sayesinde çok güçlü bir bilgisayara sahip olmasınız da programdan yararlanabilmeniz.

Güncel ücret: Tek Seferlik 2000 TL

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Apple

Final Cut Pro örnek - video

Final Cut Pro için Apple bilgisayarlarının performans canavarı olduğu söylesek sanırım yanlış olmaz. Apple’in geliştirmesini kendisinin üstendiği bu program kullanıcılara özellikle iyi optimize edilmiş ve bu yüzden de düşük özelliklerde çalışabilme imkanı sunmakta. Fakat programının Windows sürümü bulunmamakta.

Ücretsiz video düzenleme programları:

Güncel ücret: Ücretsiz

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Blender Foundation

Blender - örnek video:

Blender açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz bir video düzenleme programıdır. Aslında 3D animasyonlar için geliştirilen ama aynı zamanda son derece yeterli video düzenleme araçları ile gelen bir programdır. İçindeki düzenleyici sayesinde video kesme programı olarak da kullanabileceğiniz Blender, isterseniz maskeleme gibi daha karmaşık işlerinizi de halledebilirsiniz.

Güncel ücret: Ücretsiz

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: ‎OpenShot Studios

OpenShot - örnek video:

OpenShot son derece kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir video düzenleme programıdır. Masaüstünden dosyaları sürükleyip program içine bırakma imkanı veren bu video düzenleyicisi aynı zamanda sonsuz derece katman ve ses izi eklemenize izin vermekte.

Güncel ücret: Ücretsiz

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: Flash-Integre LLC

VSDC Free Video Editor - örnek video:

VSDC tam donanımlı bir video düzenleme programıdır. Barındırdığı birçok özellik, daha önce video düzenleme tecrübesi olmayan kullanıcılar için ilk başta biraz karışık gözükse de, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü ile çok çabuk alışılabilen bir programdır.

Güncel ücret: Ücretsiz

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: FXhome

HitFilm Express - örnek video:

Ücretsiz ve daha profesyonel bir video düzenleme aracı arıyorsanız, HitFilm Express bu arayışınızı son buldurabilir. Basit bir video düzeneleme programının bütün özelliklerine sahip bu program aynı zamanda 180’den fazla özel efekt içermekte. HitFilm Express için hazırlanan dersleri izleyerek siz de Star Wars ya da Iron Man gibi Hollywood filmlerindeki efektleri deneme şansı bulabilirsiniz.

Güncel ücret: Ücretsiz

Türkçe dil desteği: Yok

Geliştirici: DaVinci

DaVinci Resolve - örnek video:

Renk ayarı konusunda ilk akla gelen programlardan bir tanesi de DaVinci Resolve. Birçok profesyonel araca sahip olan program, aynı zamanda son derece kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip. Eğer sadece video kesme programı arıyorsanız, Da Vinci Resovle sizin için gereğinden fazla detaylı bir program olabilir.

Sizin için derlediğimiz bu programlardan en uygununu seçip siz de videolarınızı düzenleyebilir ya da kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz.