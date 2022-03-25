Yakında Telefonlar da 'Güneş Yanığı' Olacak!

Infinix, piyasaya süreceği akıllı telefonlar için yeni bir tür deri kaplama geliştirdiğini duyurdu. Bu deri kaplama, güneş ışığı altında renk değiştirebiliyor. 2022'de ilk örneklerini görmemiz muhtemel renk değiştiren kapaklar, karanlıkta kaldıklarında ise eski hallerine dönüyor.

Hong Kong merkezli bir teknoloji şirketi olan ve Türkiye'ye girişini de resmi olarak yapan Infinix, şu sıralar akıllı telefon almayı düşünen tüketicileri ikilemde bırakacak bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre piyasaya sürülecek yeni telefonlar, renk değiştirebilen bir yapıya sahip olacak. Yanlış duymadınız; satın aldığınız telefonun arka yüzeyinin rengi kendi kendine değişebilecek. Peki nasıl?

Infinix yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, telefonların arka kısmında tercih edilen deri kaplamalar için özel bir malzeme geliştirildiği ifade edildi. Suni deri malzemeye fotokromik polimer ekleyerek dikkat çeken bir gelişmeye imza atan mühendisler, bu polimerler sayesinde güneş gören bölgelerde renklerin değişmesine imkan tanıyacaklar. Tahmin edebileceğiniz üzere deri kapak karanlıkta kaldığında telefonun rengi de eski haline dönecek.

Infinix'in gelecekteki telefonları böyle görünecek

Infinix, yeni kaplama malzemesinin kullanılabilirliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yeni teknolojiyle üretilen kaplamaların mümkün olan en kısa sürede akıllı telefonlara entegre edileceği ve piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Yani güneş sayesinde renk değiştiren bir telefon kullanmak isterseniz, çok uzun bir süre beklemek durumunda kalmayabilirsiniz.

Aslına bakacak olursak renk değiştiren kapaklar 2022'nin akıllı telefon trendi olabilecek potansiyeldeymiş gibi görünüyor. Çünkü Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun bu yılın başında duyurduğu V23 serisi akıllı telefonları renk değiştirebilen kapaklarla piyasaya sürülmüştü. Realme 9 Pro'nun plastik arka kapağı da kullanılan üretim teknolojisi sayesinde ışık altında renk değiştirebiliyor. Peki sizce, böyle bir trende gerçekten de ihtiyaç var mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...