iPhone SE 2022 Apple'ın En Özel Telefonu Olacak: İşte Nedeni

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone SE 3'te (2022) sıfır karbonla üretilmiş özel bir alüminyum kullanılacağı açıklandı. ELYSIS isimli bir şirketin geliştirdiği karbonsuz eritme teknolojisi, iPhone SE 2022'nin çevreciliğe fazlasıyla önem veren Apple için en 'özel' telefonu olmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir etkinlikte duyurduğu iPhone SE 2022 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple ile ELYSIS isimli bir şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, iPhone SE 3'ün özel bir alüminyum malzemeye sahip olacağı ifade edildi. Bu alüminyum malzemenin en önemli yanı, sıfır karbon stratejisiyle üretiliyor oluşu. Bir başka deyiş ile iPhone SE 2022, Apple'ın üzerinde fazlasıyla durduğu çevrecelik konusunda tüm iPhone'ların önünde yer alacak.

iPhone SE 3'te kullanılacak olan kaplama, ELYSIS'in geliştirdiği özel bir karbonsuz eritme teknolojisinden çıkıyor. Şirketin açıklamasına göre alüminyum, ilk kez bu kadar saflıkta ve endüstriyel ölçekte sıfır karbonla imal edilebildi. ELYSIS, Apple'ın en büyük müşterisi olduğunu, geliştirdikleri teknolojinin ilerleyen süreçte çok daha fazla markanın çok daha fazla ürününde kullanılacağına inandıklarını açıkladı.

Peki neden sadece iPhone SE 3?

Apple, sıfır karbonla üretilecek alüminyum malzemenin neden yalnızca iPhone SE 2022'de kullanılacağına dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu noktada bazı tahminler var. Sektör kaynaklarına göre yeni bir teknikle üretilen alüminyumun verimliliğinin iPhone SE 3 ile test edileceği, malzeme kendini ispatlarsa tüm yeni iPhone modellerinde kullanılacağı ifade edildi.

Apple, uzunca bir süredir sıfır karbon planlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bu bağlamda; şirketin çevre kirliliğine atıfta bulunarak telefon kutularından şarj cihazını çıkarması gibi planlar herkes tarafından biliniyor. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama telefon kutularından çıkarılan şarj cihazlarının şirkete dönüşünün 6,5 milyar dolar olduğunu ortaya koymuştu. The Mac Observer’a göre parayı bir kenara bırakırsak, şarj cihazının kurtulmanın çevre için karşılığı, 500 bin adet içten yanmalı motorlu aracın trafikten çekilmesiydi.