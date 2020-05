Apple’ın 500 Milyon Dolarlık Davası Ertelendi

Görünen o ki, Apple’ın uzun süredir devam eden toplu davalarından biri daha uzlaşma ile sonuçlanmak üzere. Geçen sene bataryayla bağlantılı olarak pek çok cihazın performansının aşağı çekildiği ortaya çıkmıştı. Şirket, aradan 1 sene geçmesine rağmen hala bu davalarla uğraşıyor.

Law360 sitesinde yayınlanan bir rapora göre, California’daki bir yargıç, eski modellerini yavaşlatması ile gündemde olan Apple’ın davasındaki uzlaşma tarihi için cuma gününe karar kılmıştı fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonucu son davayı erteleme kararı aldı. Bildiğiniz üzere Apple, eski modellerine yönelik uygulamış olduğu yavaşlatma uygulaması ile büyük tepki görmüştü.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin vatandaşları ve hükümetler tarafından kullanıcıların deneyimlerini kasıtlı olarak kötüleştirme ve onları yeni cihaz almak zorunda bırakma gerekçesiyle hakkında dava açılan teknoloji devi, savunmasında yapılan bu uygulamanın amacının cihazlarda güncelleme sonucu meydana gelebilecek performans sorunlarını önlemek olduğunu ifade etmişti. Eğer uzlaşma anlaşıldığı gibi sonuçlanırsa, Apple kullanıcılarına toplamda 500 milyon dolar ödeyecek.

Eski Modele Sahip Kullanıcılar için Müjde

Apple’ın avukatı Christopher Chorba ise, uzlaşma sonucu ödenecek olan 500 milyon dolar değerindeki tutarın iPhone 6,6 Plus, 6S,6S Plus, 7, 7 Plus ile SE modellerine sahip olan ve güncellemeyi kurarak yavaşlama sorunundan mağdur olan kullanıcıları kapsadığını ifade etti.

Son duruşmanın önümüzdeki haftalarda gerçekleşerek sonuca ulaşması bekleniyor. Yukarıdaki modellerden herhangi birine sahipseniz güncelleme sonrası deneyimlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.