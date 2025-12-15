Doğru Bildiğimiz Yanlış: Telefonu Gece Şarjda Bırakmak Zararlı mı?

Yıllardır telefonları gece şarjda bırakmanın zararlı olduğunu söylerler ki buna zamanında yanlış diyemeyiz ama peki ya bugün? Aynı şey günümüz telefonlarında da geçerli mi?

Hepimizin yatmadan önceki son rutini muhtemelen aynıdır... Alarmı kurar, sosyal medyada son bir tur atar ve telefonu şarja takıp uykuya dalarız.

Sabah uyandığımızda o %100 dolu pili görmek güzel olsa da aklımızın bir köşesinde hep aynı soru dolanıp durur... "Acaba telefonu gece şarjda bırakmak pile zarar veriyor mu?"

Cevap eskiye kıyasla hayır...

Öncelikle içinizi rahatlatacak cevabı vererek başlayalım. Hayır, modern akıllı telefonlar için bu durum eskisi kadar büyük bir tehlike arz etmiyor. Kullandığımız yeni nesil cihazlarda lityum-iyon piller bulunuyor ve bu piller, eski tip bataryalara göre çok daha akıllı teknolojilerle donatılmış durumda. Telefonunuz %100 şarj kapasitesine ulaştığında, cihazın içindeki güç yönetim çipleri elektrik akımını otomatik olarak kesiyor.

Yani telefonunuz sabaha kadar prize bağlı kalsa bile, aslında dolduktan sonra "aşırı şarj" olmuyor ve batarya patlaması gibi riskler modern cihazlarda neredeyse imkansız hâle geliyor. Telefon sadece şarj seviyesi bekleme modundayken ufak bir miktar düştüğünde, "damlama şarj" denilen minik bir takviye alarak kendini dengede tutuyor.

Yastık altından kaçının

Ancak burada dikkat etmeniz gereken asıl sinsi düşman şarj süresinden ziyade sıcaklıktır. Telefon şarj olurken kimyasal tepkimeler nedeniyle doğal olarak bir miktar ısınır ve bu beklenen bir durumdur fakat cihazı yastığınızın altına koymak, çok kalın ve ısıyı hapseden bir kılıfla şarj etmek veya yorganın altında bırakmak ısıyı dışarı atmasını engeller.

Bataryaların en büyük kâbusu aşırı sıcaktır çünkü yüksek ısı, pilin içindeki kimyasal yapıyı zamanla bozarak pil ömrünü kalıcı olarak kısaltır. Bu yüzden gece şarja takarken telefonunuzu sert, serin ve hava alan bir zemine, örneğin komodinin üzerine bırakmanız gerekir.

'İyileştirilmiş Pil Şarjı' gibi özellikleri kullanın

Pil ömrünü uzun vadede korumak isteyenler için bir diğer önemli detay ise modern telefonların sunduğu yazılımsal çözümlerdir. Bataryayı sürekli %100 seviyesinde tutmak, pili "yüksek voltaj stresi" dediğimiz bir duruma sokabilir. Üreticiler bunu bildikleri için telefonlara "İyileştirilmiş Pil Şarjı" gibi özellikler eklediler.

Bu özellik açık olduğunda, telefonunuz kullanım alışkanlıklarınızı öğrenir, gece boyunca şarjı %80 civarında tutar ve siz uyanmadan hemen önce kalan kısmı tamamlar. Böylece bataryanız tüm gece boyunca tam dolu kapasitede bekleyip yorulmamış olur.