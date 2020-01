Sahte akıllı telefon üretimi geçtikçe artmaya devam ediyor. Eskiden sahte olduğu yüz metreden belli olan telefonlar günümüzde nerdeyse birebir taklit ürünler şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki birer tüketici olarak son derece yaygın şekilde bulunan bu sahte telefonları, orijinallerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gelin birlikte bakalım.

Sahte telefon üreticileri son yıllarda kendilerini geliştirerek orijinaline çok yakın replikalar üretebilmeye başladılar. Bu yüzden özellikle ikinci el telefon alımlarında insanın içinde telefonun sahte olup olmadığıyla ilgili bir şüphe doğabiliyor. Neyse ki ne kadar yakın olsalar da sahte ve orijinal telefonları birbirinden ayırt etmenin kolay yolları var.

Bir telefonun sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunu bahsettiğimiz yöntemleri sıralayarak herkes için cevaplamak istedik. Oldukça temel bilgilerin yer aldığı listeyi aklınızın bir köşesinde tutmanız da kolay. Giderek yükselen akıllı telefon fiyatlarından dolayı ikinci el alışverişte sıkıntı yaşamanızı istemiyoruz. Bu içerikte hem alacağınız cihazda ilk kontrol etmeniz gereken noktalara hem de cihaz hakkında doğru ön bilgiye nasıl sahip olacağınıza değindik.

Bir akıllı telefonun sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Telefonun donanım özellikleri:

Sahte olup olmadığını anlamaya çalıştığınız telefonu elinize almadan önce yapmanız gereken önemli bir şey var. Telefonun bütün teknik özelliklerini üreticisinin resmi internet sitesine giderek öğrenmeye çalışın. Bu konuda satıcıdan aldığınız bilgilerin %100 doğru olmayacağını söyleyebiliriz. Bir tüketici olarak kendinizi bilinçlendirmenizde fayda var.

Cihazı satın almak için gittiğinizde ise hemen ödeme yapmayın. Telefonu fiziksel olarak inceledikten sonra gözünüze kozmetik bir sorun takılmadıysa menüyü açın, Ayarlar bölümünden Telefon Hakkında kısmına gidin (Android). Burada ekran çözünürlüğü, batarya, hafıza gibi özellikleri göreceksiniz. Daha önce edindiğiniz bilgiler ile telefonun kendisindeki bilgileri eşleştirin. Eğer uyuşmayan bir durum söz konusuysa telefonu sakince yerine bırakın.

Eğer telefonun menüsünde dolaşma imkanınız yoksa, satıcısından cihaz hakkında detaylı bilgi talep edin. İstediğiniz bilgiler satıcıda da yoksa zaten güvenmeniz için de bir sebep kalmamış demektir.

Telefonun IMEI kodu:

IMEI numarası için her telefona ayrı ayrı tanımlanan bir kimlik denilebilir. Tıpkı her insanın farklı kimlik numarasına sahip olması gibi, her telefon farklı IMEI numarasına sahip olmalıdır. O yüzden telefonların sahte olup olmadığını anlamak için IMEI numarasına bakmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bir cihazı satın almadan önce şu işlem sırasını takip edin:

Arama kısmına gelin,

Ekrana *#06# yazın, arama tuşuna basın,

Ekrana gelen rakamlar cihazın IMEI numarası olacak

e-Devlet'in IMEI sorgulama sayfasına gidin,

Telefonun IMEI kodunu bu sayfaya yazın ve Sorgula'ya yıklayın.

Bu sayfada aldığınız bilgiler, cihazın marka ve modeliyle uyuşmalı.

Cihazın marka ve modelinin uyuştuğunu görüyorsanız, aynı sayfada bir de kayıt durumunu göreceksiniz. Özellike ikinci el pazarındaki akıllı telefonların çoğu orijinal olsalar bile yurt dışından getirildikleri için sorun çıkarabilirler. IMEI'leri Türkiye'de kullanım için kaydedilmemiş olabilir. Bu da cihazı aldıktan sonra ilk 2 ay içinde ciddi bir vergi ödemesi yapmanız anlamanı geliyor.

Telefonun tasarımı ve kozmetik kalitesi:

Sahte olup olmadığını anlamak istediğiniz telefonun sadece içindeki teknik özellikler ve kimlik numarası değil, aynı zamanda malzeme kalitesidir. Telefonun elde dururken nasıl bir hisse sahip olduğunu, menü geçişlerini ve tasarımını dikkatlice inceleyin. Eğer iPhone 11 gibi 6-7 bin TL'lik bir cihazın 2 bin TL'lik versiyonunu bulduysanız, muhtemelen elinizdeki şey 4 ay önce Çin'deki bir çöplükteki plastik parçalarının eritilmesiyle yapıldı. Şakası bir yana malzeme düşündüğünüzden de önemli.

Ayrıca cihazın elinizde tutarken ne kadar ağır ve dengeli hissettirdiğine de dikkat edin. Aynı şekilde cihazın üzerinde bulunan güç, ses açma-kapama ve ana ekran tuşu gibi fiziksel tuşların basma hissiyâtını karşılaştırın.

Bir diğer kozmetik ve teknik detay ise ekran boyutu. Bu da orijinal ve sahte telefonlar arasında ayrım yapmayı kolaylaştıran faktörlerdendir. Çünkü sahte telefon üreticileri, üretim mâliyetini azaltmak için daha küçük ekranlar kullanmak gibi bir yol izleyebiliyor. Bu farklar son kullanıcı için anlaşılması zor olsa da ayırt etmeniz güç değil. Kalitesiz bir ekran kendisini renk tonuyla ve solukluğuyla belli ediyor.

Telefon üretilirken kullanılan malzemelerin ucuzluğundan dolayı, orijinal telefonun sahip olduğu renkler birebir taklit edilemeyebiliyor. Ucuz malzemelerde orijinaline göre daha parlak ya da daha soluk renklerle karşılaşabilirsiniz. Yani telefonun rengi de sahte olup olmadığını anlamakta büyük rol oynuyor.

Samsung marka telefonları kontrol edebileceğiniz özel kod:

Eğer sahte olup olmadığını anlamaya çalıştığınız telefon Samsung marka ise uygulayabileceğiniz çok kolay bir yöntem var. Çünkü Samsung’un Android’e dahil olmayan, tamamıyla kendine özel bir güvenlik kodu var. Cihazın gerçek olup olmadığını anlamak için bu kodu arama ekranına girmek yetiyor.

Samsung markalı telefonların sahte olup olmadıklarını anlamak için;

Telefonu açın ve arama uygumalasına girin,

*#7353# karakterlerini tuşlayın ve arama yapın

Açılan menüde cihazın özellikleri yer alacak,

Bu bilgileri resmi bilgiler ile kıyaslayın.

Bu işlemle eğer söz konusu menü karşınıza çıkmadıysa telefon zaten Samsung değil, replikasıdır. Eğer menü açıldıysa, telefonu üreten korsanlar işini iyi yapıyorlar demektir, ancak bu da onlara güvenebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Sahte iPhone’ları tespit etmek için iTunes’u kullanın:

Tıpkı Samsung marka telefonlarda olduğu gibi, iPhone model telefonların sahte olup olmadığını anlamak için markaya özgü izleyebileceğiniz bir yöntem mevcut. Yapmanız gereken şey, iTunes yüklü bir bilgisayar üzerinden iPhone model telefona bağlanmaya çalışmak.

iPhone’u bilgisayara bağladıktan sonra iTunes uygulamasını açın. iTunes yalnızca iOS yüklü telefonları tanıdığı için takılan telefon gerçekten iPhone ise algılamakta bir sorun yaşamayacak. Eğer iTunes telefonu tanıyamıyorsa, elinizdeki telefonda iOS makyajlı bir Android yüklü demektir. Yani telefonun sahte olduğu konusunda emin olabilirsiniz. (iTunes MacOS Catalina sürümüyle tarihe karıştı, bu yöntem eski Mac ile bağlantı yapma imkanınız varsa geçerlidir)

Elbette bir iPhone'un sahte olup olmadığını anlamanın çok kolay yolu da var. Telefonu açın, menüden AppStore uygulama mağazasını bulun ve giriş yapın. Mağazayı açtığınızda karşınıza eski uygulamaların listelendiği bir menü çıkıyor, kullandığını çoğu uygulamayı bulamıyorsanız makyajlanmış bir Google Play Store ile karşı karşıyasınız. Bazı sahte telefon üreticileri ise üşenip Google Play Store'u makyajlamadan o ikonik yeşil-beyaz temasıyla cihaza yüklüyorlar.