Mobil uygulamaların dosya formatları iOS ve Android'de farkılılık gösteriyor. Artık çoğu kullanıcı iPhone'a APK yüklenmediğini bilse de bu konuyu merak edenler için tüm sorulara yanıt verdik. APK'nın iOS için karşılığı olan IPA dosyalarının nasıl yüklenebileceğini de açıkladık.

Günümüzde mobil işletim sistemi denince karşımıza Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil işletim sistemi çıkıyor. Her ne kadar benzer amaçlara hizmet etseler de bu iki işletim sistemi aslında farklı karakteristiklere sahip. Android işletim sisteminin, iOS işletim sistemine göre daha açık ve müdahale edilebilir bir yapıda olması kullanıcılara özellikle uygulama yükleme noktasında bazı kolaylıklar sağlıyor.

Android bir cihazda, uygulama mağazası dışında yüklemek istediğiniz uygulamanın APK dosyasını cihazınıza atarak son derece kolay bir şekilde uygulamanızı yükleyebiliyorsunuz. iOS bu konuda kullanıcıları biraz daha uğraştırabiliyor. Fakat bu işlemi yaparken, Android işletim sistemindeki APK dosyalarını kullanarak iOS işletim sistemine sahip bir cihaza uygulama yükleyemiyorsunuz. Onun yerine iOS'a özel APK dosyaları bulunuyor.

iPhone’a neden APK dosyaları yüklenmez?

Adından da anlaşılacağı üzere APK, Android Application Package (Android Uygulama Paketi) Android cihazlara uygulama yüklemeye yarayan dosya uzantısıdır. İşletim sistemlerinin geliştirilmesinde farklı yazılımlar kullanılabildiğinden, genellikle işletim sistemleri diğer işletim sistemlerine ait dosyaları çalıştıramazlar.

Aynı şey iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad gibi cihazlar için de geçerli. Bu tarz cihazlar, uygulama yüklemek için kendilerine ait farklı bir dosya türü olan IPA (.ipa) dosyalarını kullanırlar. Apk uzantısına sahip dosyalar “Java tarzı” bir işlem gerektirdikleri için iPhone ve iPad gibi cihazların bunları çalıştırması imkansızdır.

IPA (.ipa) dosyaları iPhone’a nasıl yüklenir?

Her ne kadar Android bir cihaza APK dosyası kullanarak bir uygulama yüklemek kadar kolay olmasa da iPhone’nunuza da IPA dosyalarını kullanarak istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz. Fakat MacOS Katalina sürümü ile iTunes kaldırıldığı için artık farklı yöntemler denemeniz gerekiyor. Gelin bu yöntemlere birlikte bakalım

Yöntem 1: Diawi kullanarak IPA dosyalarını yüklemek:

Diawi, kurum içi ya da geliştirme sürecindeki uygulamaları akıllı cihazlarınıza yüklemenize yarayan bir araçtır. Diawi’yi Android cihazlarınıza apk dosyalarını yüklemek için kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza IPA dosyalarını kullanarak istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Tabii ki bu işleme başlamadan önce yüklemek istediğiniz dosyanın IPA dosyasını bulmanız gerekiyor. IPA dosyalarını bulmak için Google’ı kullanarak birçok siteye ulaşabilirsiniz fakat bu tarz dosyalarının üçüncü kişiler tarafından yüklendiğini ve belli bir risk oluşturduğunu bilmenizde fayda var.

Diawi kullanarak IPA dosyalarını yüklemek için yapmanız gerekenler:

iPhone’nunuza yüklemek istediğiniz uygulamanın IPA dosyasını buradan siteye yükleyin,

Size verilen linki uygulamayı yüklemek istediğiniz cihaza gönderin,

İnternet tarayıcınız üzerinden gönderdiğiniz linki açın ve yükle öğesini seçin.

Yöntem 2: AppSync Unified kullanarak IPA dosyalarını yükleme (Jailbreak gerektirir):

AppStnch Unified, imzasız IPA dosyalarını iOS işletim sistemine sahip cihazlara kurmanıza yarayan bir araçtır. Benzer işi yapan diğer uygulamalardan farklı olarak 3 uygulama ya da 7 günlük sertifika sınırı bulunmuyor. Bu şekilde yükleme yapabilmek için cihazınızın Jailbreak’li olması gerekiyor.

Jailbreak, Android işletim sistemlerindeki root yani sistemde belirli değişikler yapmanıza izin veren yazılımsal değişimin iPhone’daki karşılığıdır. Jailbreak’li bir iPhone ile iOS işletim sisteminin izin vermediği değişiklikleri cihazınızda uygulayabilirsiniz. Fakat bu işlemin cihazınızı garanti dışı bırakacağını unutmamak gerekir. Aynı zamanda bu yöntemi kullanabilmek için Cydia adındaki iPhone uygulaması telefonunuzda bulunmak zorunda.

Appsync Unified kullanarak IPA dosyalarını yüklemek için yapmanız gerekenler:

Cydia uygulamasını açın ve sources kısmına gidin,

Edit, daha sonra add öğesine tıkladıktan sonra AppSync Unified’ı yükleyin,

“AppSync Unified” öğesini aratın ve eklenen repo üzerinden en yeni paketleri yükleyin,

IPA dosyasını Safari üzerinden indirin,

İndirdiğiniz dosyayı Filza dosya yöneticisine kopyalayın

Dosyayı açın ve kurun

Artık, ana ekrandan uygulamanıza erişebilirsiniz.

Evet belki iOS işletimin sistemi sahip olduğu yapı itibariyle uygulama yükleme konusunda daha zorlayıcı ve kapalı bir işletim sistemi fakat aynı zamanda bu durum iPhone kullanıcılarının güvenlik problemleri ile daha az karşılaşmalarına sebep oluyor. Yazımızda da bahsettiğimiz üzere artık siz de IPA dosya uzantılı dosyaları kullanarak iPhone’nunuza istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz fakat bunu yaparken dikkatli olmanızda fayda var.