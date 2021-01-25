Masaüstü bilgisayarlarımızın artık güçlü bilgisayar oyunlarını kaldırmadığını fark ettiğimiz zaman, ilk aklımıza gelen şey hemen ekran kartını değiştirmek oluyor. Peki laptop kullanıcıları aynı durumu yaşadığı zaman ne yapması gerekiyor? Hatta laptopumuzda yüksek sistem gereksinimine sahip oyunları oynayabilmenin hayali ile ciddi araştırmalara girdiğimiz bu konuyu sizler için araştırdık ve en doğru şekilde aktardık.

Dizüstü bilgisayarınızı hızlandırmak, yeni oyunları oynamak için ilk olarak RAM veya SSD yükseltmesi yaptınız, bir süre daha ömrün uzattınız. Ancak aradan yine belirli bir zaman geçti ve artık sorunun bilgisayarınızın ekran kartında olduğu anlamaya başladınız. Eğer masaüstü bilgisayarınız olsaydı çözüm şüphesiz ekran kartını değiştirmek olacaktı.

Dizüstü bilgisayarlarda ekran kartını değiştirmenize neden olacak tek şey donanım yetersizliği değil, arızalar da yaşayabilirsiniz. Peki dizüstü bilgisayarlarda ekran kartlarını değiştirmek mümkün mü? İşte bu sorunun yanıtı, bilgisayarınıza göre değişiyor. Detaylarını açıklıyoruz.

Laptop (dizüstü) ekran kartı değişimi yapmak bazı durumlarda mümkündür:

Dizüstü ekran kartı değişimi yapmak, masaüstü bilgisayarınızın ekran kartını değiştirmekten oldukça zahmetlidir ve ince noktaları vardır. Dizüstü ekran kartları,dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrılır. Dahili olanlar ‘’Intel HD Graphics’’ olarak adlandırılırlar ve işlemci ile birlikte anakarta entegre olarak gelir. Harici olanlar ise genellikle ‘’Nvidia’’ ve ‘’AMD’’ olarak adlandırılır ve bu ekran kartları da çoğu zaman anakarta entegre olarak gelir.

Anakarta entegre olarak gelen ekran kartları arızalanması durumunda, eğer tamir edilemeyecek durumda ise aynı model ekran kartı ile değişimi mümkün olabiliyor. Ancak bu işlemin de herhangi bir garantisi yok çünkü değişen ekran kartının eskisi kadar iyi performans veremediği durumlar oluyor.

Peki hangi durumlarda dizüstü ekran kartı değişimi yapmak mümkün değil?

Bu durum çoğu dizüstü sahibini üzecek gibi görünüyor ancak laptop ekran kartı değişimi, mevcut ekran kartını yükseltme amacı taşıyorsa mümkün olmuyor. Çünkü her ekran kartının kendine özel belirli güç ve ısı gereksinimleri olduğundan dolayı ekran kartınızı performansı az diye değiştiremiyorsunuz.

Eğer desteklemediği halde dizüstü ekran kartınızı değiştirmeye çalışırsanız, dizüstünüzün anakartını yakabilir ve tamamen kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Sadece dizüstüler için değil, tüm elektronik aletler çok hassas oldukları için anakartları üzerinde yapılacak en ufak bir yanlış, bu aletleri tamamen kullanılamaz hale getirebilir.

Son bir seçenek daha var: MXM slotu

Bazı dizüstüler, eğer yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi MXM slotuna sahip durumda ise ekran kartının değişimi mümkün olabilir. Ancak bu dizüstüler genellikle çok üst seviye dizüstü bilgisayarlar olduğu için değişecek ekran kartının fiyatları da çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. D

Dizüstünüzde MXM slotunun olup olmadığı anlamanın ise birkaç yolu var. Bunlardan ilki dizüstünüzn üreticisi ile temasa geçerek MXM slotunun olup olmadığını öğrenmek, ikincisi ise eğer dizüstünüzün garantisi bitmiş ise içini açarak dizüstünüzün MXM slotuna sahip olup olmadığını anlamak.

Tekrar belirtmekte fayda var; dizüstü ekran kartları mobil olduğu için, sadece bazı üst seviye modeller MXM slotuna sahip olarak üretiliyor. Bunun dışındaki giriş seviye, orta seviye hatta çoğu üst düzey dizüstü da bile ekran kartları anakarta entegre olarak geliyor. Bu nedenle cihazınızda MXM slotu mevcut ise dizüstü ekran kartı yükseltme mümkün olabiliyor. Ancak bu sefer dizüstü ekran kartı değişimi fiyatı kullanıcıların cebini yakabiliyor.

Eğer dizüstünüz bahsettiğimiz yollardan hiçbirisine uyum sağlamıyorsa son çare:eGPU

Yukarıda bahsettiğimiz yolları dizüstünüz karşılayamıyorsa, yapacağınız tek şey eGPU yani harici ekran kartı almak olacaktır. Ancak bu konuda da ciddi hassas noktalar var. Çünkü harici ekran kartını dizüstünüze bağlarken yapacağınız en ufak hata geri dönülmez arızalara yol açarak dizüstünüzü kullanılmaz hale getirebilir.

Tabii ki almış olduğunuz harici ekran kartını kullanmaya başlamak için bazı parçalara ihtiyacınız olacak. Bu parçalardan ilki olan eGPU portu, dizüstünüzün içerisinde bulunan Wi-Fi kartının bağlı olduğu portu dönüştürerek almış olduğunuz ekran kartını kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Ancak sadece bu parça yeterli değil, ekran kartınızın gerektirdiği elektrik ihtiyacını karşılamak için bir PSU yani güç kaynağı almanız gerekiyor. Ancak burada da oldukça dikkatli olmanız gerekiyor çünkü alacak olduğunuz güç kaynağının Watt değerinin ekran kartınızın elektrik ihtiyacını yeterince karşılaması gerekiyor.

Eğer tüm parçaları edindiyseniz sırada montaj kısmı bulunuyor. Ancak herhangi bir teknik bilginiz yoksa montaj yapmanızı kesinlikle önermiyoruz. Bu nedenle bir teknik destek almanız sizin için faydalı olacaktır. Son olarak şunu belirtmemiz gerekiyor; dizüstünüze takacak olduğunuz ekran kartı size bir masaüstü performansı veremeyecektir. Ancak performans olarak da sizleri çok fazla üzmeyecektir.

Sonuç:

Dizüstülerde ekran kartı bozulduğu zaman aynı modelle değişim yapmak mümkün. Ancak bu soruyu soranların genellikle amacı daha yüksek bir ekran kartı taktırmak oluyor. Bunu yapmak çoğu zaman imkansız, imkansız olmadığı noktalarda da çeşitli sebeplerden ötürü mantıksız. Bizim sizlere önerimiz, eğer dizüstünüzün ekran kartının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, dizüstünüzü yenilemeniz olacaktır. Çünkü dizüstü ekran kartı değişimi mümkün olduğu zamanlarda bile oldukça maliyetli olduğu gibi istediğiniz performansı alamama ihtimaliniz var.

Ayrıca yukarıda anlatmış olduğumuz harici ekran kartı takma durumu ise size tam olarak istediğiniz performansı veremeyebilir ve dizüstünüzde bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle cihazınızı sürekli olarak güncel tutmak,istediğiniz oyunları oynayabilmek ve sisteminizi istediğiniz zaman yükseltmek istiyorsanız, masaüstü bilgisayar tercih etmenizi öneririz.