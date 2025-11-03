Tümü Webekno
Telefonunuzun Çalınma İhtimaline Karşı Bu Kodu Mutlaka Bilmelisiniz

Günümüzde her an başımıza ne tür tehlikeler gelebileceği belirsiz. Hâl böyle olunca özellikle de gizliliğinizi korumak için yapmanız gereken bazı şeyler var. Bu kod da onlardan biri.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefonlar yalnızca dijital ortamdaki tehditlerin hedefi değil, fiziksel hırsızlık da başlı başına büyük bir risk. iPhone ve Android’in gelişmiş güvenlik önlemleri olsa da (iOS’te Çalınan Cihaz Koruması, Android’de Fabrika Sıfırlama Koruması gibi), en basit ve anında uygulanabilir önlemlerden biri genelde gözden kaçıyor. Telefonunuz kaybolmadan veya çalınmadan hemen önce bu tarz bir durum yaşayacağınızı fark ederseniz tek yapmanız gereken şey, telefonunuzdan *#06# tuşlayıp aramak.

Ekrana gelen 15 haneli benzersiz kod, IMEI yani cihazınızın kimliği. Bu numarayı operatörünüze verirseniz cihaz anında kara listeye alınır. Böylece hırsız SIM takıp telefonu sıfırlasa bile cihaz kullanılamaz hâle gelir. Üstelik bu işlem için ekstra bir ücret gerekmiyor, yani yalnızca birkaç saniye içerisinde gizliliğinizi de güvence altına almış oluyorsunuz.

*#06# telefonunuzu geri alabilmenizi sağlayacak

2

Pek tabii telefonunuzun IMEI’sini bu tarz bir olay yaşamadan da bir kenara not edebilirsiniz. Cihazınız kaybolduğunda ya da çalındığında derhâl operatörünüzle iletişime geçip IMEI’yi vererek telefonu bloke ettirebilirsiniz. Ayrıca polis ihbarı ve cihaz takibi için de IMEI bilgisi sandığınızdan çok daha önemli.

Ek olarak cihazınızı korumak için uzun bir PIN/şifre, biyometrik kilit ve 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) gibi önlemleri de etkinleştirebilirsiniz ama elbette bunlar başka bir içeriğimizin konusu.

