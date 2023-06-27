Telegram CEO'su Pavel Durov, uygulamaya hikâyeler özelliğinin geleceğini duyurdu. Telegram hikâyeleri, önümüzdeki ayın başlarında kullanılmaya başlayacak.

Belli bir süre içinde kaybolan fotoğraflar veya videolardan oluşan hikâyeler, ilk olarak Snapchat’te sonrasında ise neredeyse tüm sosyal medya platformlarında popüler bir özellik olmayı başarmıştı. Bugün ise popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’dan böyle bir hamle geleceği açıklandı.

Telegram CEO’su Pavel Durov, uygulama üzerinden “Hikâyeler” özelliğinin platforma geleceğini duyurdu. Durov, özelliğin yıllardır kullanıcılar tarafından istendiğini de ekledi. CEO’ya göre Telegram en başta her yerde olduğu için bu özelliğe karşıydı; ancak kullanıcılarını dinleyerek böyle bir adım atmak istedi.

Temmuz içinde gelecek hikâyelerin süreleri diğer uygulamaların aksine kontrol edilebilecek

Kullanıcılar, hikâyelerinin her birinin kimler tarafından görülebildiğini kontrol edebilecek. Herkes, kişiler, seçilen birkaç kullanıcı veya yakın arkadaş listesi gibi seçeneklerle bu yapılabilecek. Telegram hikâyeleri, sohbet listenizin üst kısmında yer alacak. Bunu istemezseniz hikâyeleri gizleyebileceğinizi de ekleyelim.

Bunların yanı sıra hikayelere bağlantı, yazı ekleme ve diğer insanları etiketleme gibi seçenekler sunulacak. Ayrıca, BeReal’dan bildiğimiz hem ön hem de arka kameradan fotoğraf çekip paylaşma özelliği de hikâyelerde bulunacak.

Son olarak özelliğin en dikkat çeken kısmının, hikâyelerin süresini keyfinize göre ayarlayabiliyor olmanız olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde hikâyelerin süreleri 6, 12, 24 ve 48 saat veya Instagram'da olduğu gibi kalıcı olarak ayarlanabilecek.

Telegram hikâyeleri, önümüzdeki ayın başlarında kullanıcılara sunulacak. Durov, özelliğin son test aşamasında olduğunu söylerken Telegram’da yeni bir çağ başlatacağını ekliyor. Temmuz başı dense de özelliğin gelişiyle ilgili kesin bir tarih yok.