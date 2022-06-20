Telegram'ın bir süredir konuşulan premium abonelik paketi nihayet kullanıma sunuldu. Türkiye şu an için iOS kullanıcılarının satın alabildiği paket, bazı avantajlar sunuyor olsa da pahalı olduğu söylenebilir.

Özellikle de geçtiğimiz yıllar itibarıyla popülaritesini artıran Telegram, bir süredir "Telegram Premium" isimli ücretli abonelik sistemiyle gündemdeydi. Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Telegram Premium, dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandı. An itibarıyla Türkiye'deki iOS kullanıcıları da Telegram Premium abonesi olabiliyorlar.

Telegram Premium, kullanıcılara bazı önemli avantajlar sağlayacak. Ancak bu özelliklerden faydalanmanın ülkemizdeki kullanıcılar için ciddi bir maliyeti olacak. iOS kullanıcıları, App Store'un sabit dolar/TL kuru nedeniyle Telegram Premium'a abone olmak için aylık 94,99 TL ödeme yapılması gerekecek. Telegram Premium global fiyatının ise 5 dolar olarak açıklandığını belirtelim. Net olmamakla birlikte Telegram, Türkiye gibi ülkelerde yerel fiyat politikası da uygulayabilir.

Telegram Premium hangi özellikleri sunuyor?

*Telegram Premium abonelerine sunulan yeni logo

Telegram'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Premium abone olan kullanıcılar, bazı önemli özelliklerden faydalanabilecekler. Bunlardan en önemlisi, 4 GB boyutundaki dosyaların gönderilmesi ve indirilmesi olacak. Normal kullanıcılar 2 GB'lik kota ile karşılaşırken Premium abonelerde sınır ikiye katlanmış olacak. Ayrıca kullanıcılar, bant genişliğinin tamamını kullanarak dosyaları çok daha hızlı bir şekilde indirecekler. Sesi metin haline getirme, Premium aboneleri için özel çıkartmalar, yeni emojiler ve hareketli profil fotoğrafları gibi özellikler de Telegram Premium'da bulunacak.

4 GB dosya yükleme özelliği

Telegram Premium aboneleri 4 GB'lik dosya alışverişi yapabilecekler.

Yüksek hızlı indirmeler

Dosya indirmedeki hız limitleri Premium kullanıcılar için olmayacak. Mümkün olan en yüksek indirme hızı sunulacak.

Sohbetler ve kanallar için iki kat kullanım imkanı

Premium kullanıcılar, uygulamadaki hemen hemen her şey için artırılmış sınırlar edinir. Premium ile 1000 kanalı takip edebilir, her biri 200 sohbet içeren 20 sohbet klasörü oluşturabilir, herhangi bir Telegram uygulamasına dördüncü hesabı ekleyebilir, ana listede 10 sohbeti sabitleyebilir ve 10 favori çıkartmaya kadar kaydedebilir.

Sesleri metin haline getirme

Telegram Premium aboneleri, kaydettikleri sesleri metin haline dönüştürebilecekler.

Özel çıkartmalar

Telegram Premium abonelerine özel çıkartmalar sunulacak.

10'dan fazla yeni tepki emojisi

Yeni çıkartmalarla birlikte, kullanıcıların mesajlarına tepki vermeye yarayan yeni emojiler de Telegram Premium'a geldi.

Sohbetler kategorize edilebilecek

Telegram Premium ile sohbetler, bazı klasörler altına yerleştirilebilecek. Örneğin iş ile ilgili tüm sohbetler bir klasörde, aile üyelerinizle olan konuşmalar ise başka bir klasörde bulunacak.

Hareketli profil fotoğrafları

Telegram Premium aboneleri, hesaplarına hareketli profil fotoğrafları ekleyebilecekler. Bunlar video veya GIF olabilecek.

Telegram, tüm bunlarla birlikte Telegram Premium abonelerine özel bir logo sunacak. Ayrıca Telegram Premium abonelerinin profillerinde özel bir rozet yer alacak...

Peki tüm bu özellikler için ayda 100 TL civarı ödeme yapmaya değer mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.