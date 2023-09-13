Telegram, TON blok zinciri üzerine inşa edilen bir kripto para cüzdanını uygulamaya entegre edeceğini açıkladı. Kasım ayında dünya çapındaki tüm kullanıcılara ulaşacak kripto para cüzdanı, ABD gibi bazı ülkelerde kullanılamayacak.

Aylık 700 milyonu aşkın kullanıcısıyla dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Telegram, kripto para camiasına resmen giriş yaptı. Singapur'da gerçekleştirilmekte olan "Token2049" isimli etkinlikle bir açıklama yapan Telegram, Ton Vakfı ile anlaşmaya vardığını ve ortak bir çalışma sonucunda kripto para cüzdanı geliştirildiğini duyurdu. Telegram'daki kripto para cüzdanı, birkaç ay içerisinde küresel çapta kullanıma sunulacak.

TON blok zinciri üzerine inşa edilen kripto cüzdan, kripto para yatırımcılarının bu platformu aktif olarak kullandıklarını düşünecek olduğumuzda, mantıklı bir hamle olarak karşımıza çıktı. Aslında Telegram, böyle bir projeyi bundan yıllar önce duyurmuştu ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan anlaşmazlıklar, Telegram'ın planlarını ertelemesine yol açmıştı. Şimdiyse tüm bunlar geride kalmış gibi görünüyor.

Telegram'daki kripto cüzdan, ABD gibi bazı ülkelerde kullanılamayacak

Telegram'ın kripto para cüzdanı özelliği ile ilgili dikkat çeken hususlardan bir tanesi, bu cüzdanın ABD gibi bazı ülkelerde kullanılamayacak olması. Bunun nedeni, ABD'nin son dönemlerde kripto para piyasalarına "takık" olması. Binance ve Coinbase gibi dev borsalara bile açılan davaları göz önünde bulunduran Telegram, kendini riske atmamak için böyle bir karar almış gibi görünüyor.

Ne işe yarayacak?

Bir anlık mesajlaşma uygulamasının neden kripto cüzdan desteğine sahip olduğunu sorgulamış olabilirsiniz. Şöyle ki Telegram, dünyanın en büyük kripto para topluluklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. İşte yapılan entegrasyon, kullanıcıların çok hızlı bir şekilde kripto para transferi yapabilmelerini sağlayacak. Ayrıca satın alınan kripto varlıklar yine bu cüzdanda saklanabilecek. Telegram, böyle bir hamle ile sektördeki varlığını güçlendirmiş olacak.

Telegram entegrasyonu, Toncoin (TON) fiyatlarına olumlu yansıdı

Telegram entegrasyonu, TON blok zincirinin yerel para birimi Toncoin'e (TON) yaradı. Haberler servis edilmeden önce 1,78 dolar seviyelerinde işlem gören TON, haberlerin duyulması ile yüzde 11 civarı değerlenerek 1,95 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin'in ölü taklidi yaptığı şu günlerde böyle bir yükseliş, TON yatırımcısının yüzünü güldürmüş oldu.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.