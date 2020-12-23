Telegram'a yeni bir özellik geldi. Oyuncuların en çok tercih ettiği iletişim kanallarından olan Discord'u Telegram'a getirecek bu özellik, sohbet gruplarında sesli görüşmeler yapılmasını sağlıyor. Android kullanıcıları, bu özelliği widget aracılığıyla da kullanabilecekler.

Son yılların giderek popülerleşen anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Telegram, yeni bir özelliğin yayınlandığını duyurdu. Bu özellik, sohbet gruplarının tıpkı Discord'daki gibi sesli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. An itibarıyla pek çok kullanıcıya ulaşan özellik, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Oyuncuların bir numaralı iletişim kanalı olan Discord, bir gruptaki tüm kullanıcıların konuşabilmesini sağlıyor. İşte Telegram da bu özelliği kendi platformuna taşımış durumda. Yeni özelliği mevcut sohbet gruplarının içine entegre eden geliştiriciler, bu sayede dileyen kullanıcıların konuşmasını, dileyen kullanıcıların mesaj atabilmelerini sağlıyor.

Telegram'ın yeni özelliği işte böyle çalışıyor

Kullanıcılar, Telegram'ın yeni özelliğini kullanmak için sadece sohbet grubunu açacaklar. Ekranın üst kısmına eklenecek olan "Voice Chat" bölümü, kaç kullanıcının konuşabilir durumda olduğunu gösterecek. "Join" butonunu kullanan bir sohbet üyesi, söylemek istediklerini mesaj yazmaya gerek duymadan iletebilecek. Kullanıcılar, tıpkı Discord'da olduğu gibi Telegram'da da sesli sohbet kanalına giriş çıkış yapabilecekler.

Telegram, bu özelliğin bir uzantısı olarak Android kullanıcıları için bir de widget oluşturdu. Kullanıcılara farklı işlevsel özellikler sunacak bu widget, sohbet kanalında birilerinin olduğunu ve hatta konuştuklarının görülebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, bu widget aracılığıyla sohbete dahil olabilecekleri gibi, isterlerse sesli sohbet kanalından çıkabilecek ya da sohbeti sessize alabiliyorlar.