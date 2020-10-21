Görsel tehdit istihbarat firması Sensity, 100 binden fazla kadın Telegram kullanıcısının deepfake çıplak görüntülerini oluşturan botlar tespit etti. Botların en çok kullanıldığı ülke ise Rusya oldu.

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojideki ilerlemeler ile birlikte pek çok yeni güvenlik tehditi ortaya çıktı. Bu tehditlerden biri de deepfakes adı verilen teknoloji. Aslında deepfake kendi başına bir tehdit olmasa da kötü amaçlarla kullanılmaya açık.

Görsel tehdit istihbarat firması Sensity, Telegram’da zararlı bir bot ağı keşfetti. Bu botlar, 104 binden fazla kadının görsellerini kullanarak çıplaklık içeren görüntülerini üretti. Bu kişilerin küçük bir kısmı da reşit olmayan insanlar.

Deepfake botlarının sayısı artıyor

Engadget’a göre deepfake botları son üç ayda endişe verici şekilde artış gösterdi. Bu süreçte bu artış %200 oldu. Bu botların bu kadar yaygın olmasının en temelinde ise iki neden var: bu botlar bedava ve pek çok akıllı telefondan erişilebilir durumda.

Sensity’ye göre bu botların %70’i Rusya’dan kullanılıyor. Üstelik Rusya yakın zamanda Telegram erişimini engellemişti. Bu bot ağı aynı zamanda ülkenin en büyük sosyal ağ sitesi olan VK içine de sızmaya başlamış durumda.

Öte yandan bu botların henüz İngilizce konuşan ülkelerde çok fazla yayılamadığı da göze çarpıyor. Özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Avusturalya’da bu bot ağlarının çok da aktif olmadıkları ortaya çıkıyor.

Telegram botları yeni olmayabilir

Sensity, Telegram botlarının daha önce de gündeme gelen DeepNude uygulamasında kullanılan makine öğrenme algoritmasını kullanıyor olabileceğini öne sürdü. DeepNude 2019 Haziran’da kapatılmış olsa da kaynak kodları çeşitli torrent ve açık kaynak kodu portallarında yer aldı.

Yapay zekadaki gelişmeler ilerledikçe gerçek ve sahte medya ürünleri arasındaki açık gittikçe kapanıyor. Deepfakeler yakın zamanda internette sık sık karşımıza çıktı. Bazıları eğlencelik videolar olurken bazıları ise ünlüleri hedef alan görseller oldu. Haliyle Telegram gibi firmaların bu noktada ciddi önlemler alması gerekiyor.