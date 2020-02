Telltale'in Bir Sonraki Oyunu İçin Sevindirici İddia

Telltale Games'in beklenen oyunları hakkında birkaç bilgi paylaşan bir Reddit kullanıcısı, Poker Night 3'te sevdiğimiz bir karakteri yeniden göreceğimizi müjdeledi. Karakterimiz daha önce The Walking Dead'de yer alıyordu.

Telltale Games stüdyosunun belki de en başarılı işlerinden biri olan The Walking Dead oyunları, biz oyunculara bazı muhteşem karakterler sunmuştu. Özellikle Lee Everett ve Clem arasında oluşan bağı en başından görerek her iki karaktere de uç seviyelerde sevgi beslemiştik.

Bugün anlatacağımız şeye geçmeden önce ufak bir uyarıda bulunmakta fayda var. Eğer The Walking Dead serisini oynamadıysanız, az sonra okuyacaklarınız sizin için bir SPOILER değeri taşıyabilir. Uyarımızı yaptığımıza göre bizi sevindiren bu habere geçebiliriz.

The Walking Dead'deki sevilen karakter yeniden karşımıza çıkabilir:

The Walking Dead serisinde bildiğiniz üzere Lee bir süre sonra bizden ayrılıyordu. Bir Reddit kullanıcısı tarafından platformda paylaşılan bazı detaylara göreyse Lee, önümüzdeki oyunlarda yeniden karşımıza çıkacak. Üstelik bu oyun The Walking Dead yerine farklı bir oyun olacak.

The Wolf Among Us 2 ve Poker Night 3 hakkında birkaç yeni bilginin eline geçtiğini iddia eden Reddit kullanıcısı, Poker Night 3’te Lee Everett’i yeniden göreceğimizi öne sürdü. Oyunda yer alacak diğer karakterler arasındaysa Bigby Wolf, Rhys & Fiona ve Bruce Wayne de bulunacak.

Reddit kullanıcısı, The Wolf Among Us 2’nin de çıkış tarihi hakkında bir iddiada bulundu. Kullanıcı, oyuncuların merakla beklediği yeni oyunun 2021 yılına kadar çıkmayacağını söyledi. Öte yandan Lee Everett’i yeniden göreceğimiz Poker Night 3’ün geliştirme aşamasında olduğunu da ekledi.

Heyecanlandırıcı Lee Everett ve üzücü The Wolf Among Us 2 iddialarını ortaya atan Reddit kullanıcısı bir nebze güvenilir sayılabilir. Zira aynı kullanıcı daha önce yine The Wolf Among Us 2 hakkında tutan bir iddiayı ortaya atmıştı. Dolayısıyla bu kullanıcının kaynağı veya kendisi her kimse o kişinin Telltale Games ile yakın ilişki içerisinde olduğu söylenebilir.