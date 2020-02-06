Minecraft'ın Yeni Güncellemesinin Neler Sunacağı Belli Oldu

Minecraft, yeni bir güncelleme almaya hazırlanıyor. "1.16 Nether Güncellemesi" olarak isimlendirilen bu güncelleme, oyuna pek çok yenilik kazandıracak ve oyundaki mevcut sorunları da çözecek. Geliştirici ekip şimdi, yeni güncellemeye oyun içerisinden ufak bir bakış atılmasını sağlıyor.

2009 yılında hayatımıza girmesine rağmen popülaritesini hiç yitirmeyen ve uzunca bir süredir de dünyanın en çok satan oyunu unvanını elinde tutan Minecraft, yakın bir gelecekte güncelleme alacak. "1.16 Nether Güncellemesi" olarak isimlendirilen bu güncelleme, oyunseverleri bir süredir heyecanlandırıyordu. Şimdiyse bu güncellemeye ait ilk detaylar ortaya çıktı.

Minecraft'ın geliştirici şirketi olan Mojang tarafından hazırlanan bir blog yazısı, yeni güncellemenin neler getireceğini ortaya koyuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Minecraft'ın 1.16 güncellemesi; oyuna yeni biyomlar, yeni bloklar ve bazı eski kalıntılar kazandıracak. Ayrıca yeni güncelleme, oyundaki pek çok sorunu da giderecek. Geliştirici ekip böylelikle, Minecraft oyuncularına yeni bir deneyim kazandırmayı planlıyor.

Minecraft'ın yeni güncellemesinden bir görüntü

Güncellemenin oyunseverlere sunulmasıyla birlikte Minecraft oyuncuları, bazı yeni yaratıklarla tanışacaklar. Ancak bu yaratıkların işlevinin ne olduğu şu an için bilinmiyor. Minecraft'ın genel yapısını düşündüğümüzde, yeni yaratıkların bir süre sonra ezeli düşmanlarınızdan bir tanesi olacağını açıkça söyleyebiliriz. Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte oyunseverler, yeni bir "Kızıl Orman"a sahip olacaklar. Görünen o ki bu orman, onlarca yeni bitkiyi de oyuna katacak.

Mojang, Minecraft'ın yeni güncellemesine ait bazı görüntüleri oyunun başlatıcı menüsünde de sunuyor. Bu görüntüleri inceleyebilmeniz içinse "Ayarlar" menüsünde bulunan "snapshot" isimli bölümü etkinleştirmeniz gerekiyor. Ancak Mojang, snapshot ayarının etkinleştirilmesinin oluşturulmuş bir dünyayı bozabileceğini, bu yüzden de ilk olarak mevcut oyununuzu başka bir klasöre yedeklemenizi tavsiye ediyor.