Temassız Ödemelerde İşlem Sınırı %50 Artırılıyor

Kredi ve banka kartlarında 500 TL olan temassız ödeme limiti yeni bir kararla %50 artırılıyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni limit 750 TL olarak belirlendi.

Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte temasın azaltılması için ana ödeme yöntemlerinden birisi haline dönüşen kartla temassız ödeme, hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Fakat temassız ödemeler, belirli bir sınırın üzerinde gerçekleştirilemiyor. İşte bugün, o sınır için yeni bir haber geldi. 1 Şubat 2022’de 350 TL’den 500 TL’ye çıkan temassız ödeme limiti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yeni kararıyla birlikte yeniden artırılıyor. Hürriyet'in haberine göre temassız ödeme limiti %50 oranında yükseltiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli: BDDK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti, 500 TL’den 750 TL’ye yükselecek. Temassız ödemelerdeki yeni limit, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte temassız ödeme limiti, 2022 yılında %114 artmış olacak. İLGİLİ HABER SON DAKİKA: En Düşük Emekli Maaşına Gelecek Zam Yeniden Düzenlendi

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