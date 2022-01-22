Kartlı Ödemelerde Temassız İşlem Limiti Artırıldı

Artan vaka sayılarının ardından kartlı ödemelerde temassız işlem limitine dair yeni bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Türkiye Bankalar Ligi tarafından gönderilen yazıyla, temassız işlem limitinin artırıldığı bildirildi.

Öldürücülük gücünün çok yüksek olmadığı bildirilmiş olsa da bulaşıcılık gücü diğer COVID-19 varyantlarından daha fazla olan Omicron mutasyonunun da etkisiyle Türkiye’deki vaka sayıları son zamanlarda ciddi bir şekilde arttı. İki hafta öncesinde Türkiye’de günlük vaka sayısında rekor kırılmış; pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Vaka sayısında görülen bu artışın ardından COVID-19 pandemisi kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Yeni alınan kararla birlikte kartlı ödemelerde temassız yapılan işlemlerde geçerli olan limit artırıldı.

Temassız işlem limiti 500 TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Türkiye Bankalar Ligi (TBB); Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne, yeni tip COVID-19 salgınının Türkiye’de daha da yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı yeni tedbirlerin alındığını belirten yeni bir yazı gönderdi.

BDDK tarafından gönderilen ve daha önce 250 Türk lirası olan temassız kartla ödeme işlem limitinin, Mayıs 2021 tarihinde 350 Türk lirası olarak güncellendiği hatırlatıldığı yazıda; artan vaka sayıları sebebiyle bir kez daha güncellendiği bildirildi. Alınan yeni karara göre kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 500 Türk lirası olacak şekilde yeniden güncellendiği ifade edildi.

Buna ek olarak kartlı ödemelerde temassız işlemlere dair alınan bu yeni güncelleme kararının 1 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.