Bakan, Son Noktayı Koydu: Temmuzda Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?

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Bakan, Son Noktayı Koydu: Temmuzda Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Son yıllarda ülkemiz, büyük bir enflasyon çukuruna düşmüş durumda. Bu nedenle de hükümet, son birkaç yıldır bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da ücretli çalışanları "enflasyona ezdirmemek için" asgari ücrete yılda 2 kere zam yapıyor. Henüz enflasyonun makûl seviyelere düşmemesi nedeniyle bu yıl da 2. kez asgari ücret zammı yapabileceği konuşulmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapmış olduğu son açıklama ile bu tartışmalara en azından şimdilik nokta koymuş durumda. "Temmuzda ara zam yok. Başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek." diyen Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllara göre asgari ücret ve gelen zam oranları şu şekilde olmuştu:

  Asgari ücret Zam oranı
2024 17.002 TL %49,11 artış
2023 Temmuz-Aralık 11.402 TL %34,04 artış
2023 Ocak-Haziran 8.506 TL %54,65 artış
2022 Temmuz-Aralık 5.500 TL %29,32 artış
2022 Ocak-Haziran 4.253 TL %50,54 artış
2021 2.825 TL %21,55 artış
2020 2.324 TL  

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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/ntvpara/asgari-ucrete-ara-zam-yapilacak-mi-bakan-isikhandan-aciklama,75xpCmIGRU-tExOUB6LmIQ
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