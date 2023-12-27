2024 yılı için asgari ücret, 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Peki bu 2 TL nereden geliyor?

Herkesin beklediği açıklama geçtiğimiz dakikalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 TL olacağını duyurdu.

Açıklanan 17 bin 2 TL’lik ücretteki 2 TL, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı ve kullanıcılardan komik paylaşımlar geldi. Peki neden asgari ücret gibi tutarlarda tam bir sayı verilmek yerine böyle küsuratlı tutarlar kullanılıyor?

Asgari ücretteki 2 TL, ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle ortaya çıkıyor

Yıllardır herkesin aklına en az bir kez gelmiş olan bu soru için bakanlık tarafından verilen kesin bir yanıt bulunmuyor. Ancak uzmanlardan gelen bazı açıklamalar var. Planlama uzmanı Fikret Artan’ın geçen yıllarda yaptığı bir açıklamaya göre bu küsuratın sebebi asgari ücretin hesaplanma şekli.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, günlük brüt asgari ücret belirleme görevine sahip. Bu ücretin, kesintilerden sonra net hâle gelmesi ve 30 ile çarpılması sonucunda da aylık ücret elde ediliyor. Bunun da küsuratlı tutarların ortaya çıkmasına neden olduğu söyleniyor. Yani 17 bin 2 TL’lik asgari ücret, aslında kesintilerin artından ortaya çıkan 566,73 TL’lik günlük net ücretin çarpılmasıyla bulunuyor. Ancak tekrar bu konuda bakanlık tarafından kesin bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Ekonomist Fatih Özatay'ın açıklaması ise şu şekilde:

Ekonomist Fatih Özatay da X üzerinden 2 TL'ye ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Program Direktörü Ekrem Cunedioğlu'ndan aldığı bilgiyi paylaşan Özatay, şu ifadeleri kullandı: "2 TL'nin hikmeti için Ekrem Cunedioğlu şu bilgiyi verdi: Brüt ücret aylık çalışma süresi olan 225 saate bölünüp saatlik asgari ücret hesaplanıyormuş. Bunun, virgülden sorna iki haneli olması gerekiyormuş. Yoksa muhasebeciler açısından sorun çıkıyormuş."