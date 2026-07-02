Fiat, Temmuz 2026 için geçerli güncel binek araç fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, 500e, Topolino, Grande Panda Hibrit ve 600 modelleri bulunuyor.
Bu içerikte Fiat’ın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Fiat fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Egea Sedan
|1.499.900 TL
|1.369.900 TL
|Egea Cross
|1.880.500 TL
|1.780.500 TL
|Grande Panda Elektrikli 2026
|1.609.900 TL
|1.465.000 TL
|500e 2026
|2.249.900 TL
|-
|Topolino
|684.900 TL
|594.900 TL
|Grande Panda Elektrikli 2025
|1.539.900 TL
|1.390.000 TL
|Grande Panda Hibrit
|1.669.900 TL
|-
|600
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
|500e 2025
|2.149.900 TL
|-
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Egea Sedan fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Manuel
|1.499.900 TL
|1.369.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Manuel
|1.599.900 TL
|1.459.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Manuel
|1.674.900 TL
|1.529.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Otomatik
|1.859.900 TL
|1.759.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|1.951.900 TL
|1.851.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.021.900 TL
|1.921.900 TL
Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Konfor Paket
|%75 ÖTV: 19.500 TL / %80 ÖTV: 20.060 TL
|Lounge
|Plus Paket
|%75 ÖTV: 57.650 TL / %80 ÖTV: 59.290 TL
|Easy
|Ücretli Renkler
|%75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Yedek Lastik
|%75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
Egea Cross fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Street 1.6 Otomatik
|1.880.500 TL
|1.780.500 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|1.950.500 TL
|1.850.500 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.020.500 TL
|1.920.500 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Limited 1.6 Otomatik
|2.090.500 TL
|1.990.500 TL
Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.
Egea Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renkler
|%75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL
|Street, Urban, Limited
|Konfor Paket
|%75 ÖTV: 19.500 TL / %80 ÖTV: 20.060 TL
|Lounge
|Metalik Renkler (Lounge Versiyona Özel)
|-
|Lounge
Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW/113 Hp - Elektrikli
|La Prima 44 kWh Otomatik
|1.609.900 TL
|1.465.000 TL
Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.
Grande Panda Elektrikli 2026 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Buz Beyazı
|-
|La Prima
|Su Yeşili
|15.000 TL
|La Prima
|Limon Sarı
|15.000 TL
|La Prima
|Tutku Kırmızı
|15.000 TL
|La Prima
|Luna Bronz
|15.000 TL
|La Prima
|Göl Mavisi
|15.000 TL
|La Prima
|Sonsuz Siyah
|15.000 TL
|La Prima
500e 2026 fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|87 kW/118 Hp - Elektrik
|Giorgio Armani 42 kWh Otomatik
|2.249.900 TL
|-
500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Temmuz 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanım karakteriyle şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
500e 2026 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Topolino fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|6 kW/8 Hp - Elektrikli
|Topolino 5.4 kWh Otomatik
|684.900 TL
|594.900 TL
|6 kW/8 Hp - Elektrikli
|Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik
|709.900 TL
|619.900 TL
Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve sade ürün yapısıyla dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Temmuz listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.
Topolino opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Grande Panda Elektrikli 2025 fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW/113 Hp - Elektrikli
|La Prima 44 kWh Otomatik
|1.539.900 TL
|1.390.000 TL
Grande Panda Elektrikli’nin 2025 model yılına ait versiyonu da Temmuz 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Aynı La Prima donanımıyla listelenen model, 2026 model yılına göre daha düşük tavsiye edilen fiyat ve nakit kampanyalı fiyatla dikkat çekiyor.
Grande Panda Elektrikli 2025 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Tutku Kırmızı
|15.000 TL
|La Prima
|Luna Bronz
|15.000 TL
|La Prima
|Su Yeşili
|15.000 TL
|La Prima
|Limon Sarı
|15.000 TL
|La Prima
|Göl Mavisi
|15.000 TL
|La Prima
|Sonsuz Siyah
|15.000 TL
|La Prima
|Buz Beyazı
|-
|La Prima
Grande Panda Hibrit fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Mhev 110hp Edct - Hibrit
|Icon 1.2 Otomatik
|1.669.900 TL
|-
|Mhev 110hp Edct - Hibrit
|La Prima 1.2 Otomatik
|1.789.900 TL
|-
Grande Panda Hibrit, Fiat’ın Grande Panda ailesindeki hibrit motorlu seçenek olarak listede bulunuyor. Icon ve La Prima donanımlarıyla sunulan model, elektrikli versiyona alternatif olarak hibrit altyapı tercih eden kullanıcılar için daha geleneksel kullanım karakteri sunuyor.
Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Su Yeşil
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Limon Sarı
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Tutku Kırmızısı
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Luna Bronz
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Göl Mavisi
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Sonsuz Siyah
|21.000 TL
|Icon, La Prima
|Buz Beyazı
|-
|Icon, La Prima
600 fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|115 kW/156 Hp - Elektrikli
|La Prima 54 kWh Otomatik
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
Fiat 600, markanın elektrikli ürün gamında daha yüksek gövde yapısına sahip seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz 2026 listesinde La Prima donanımıyla yer alan model, tavsiye edilen fiyatının yanında nakit kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla da listeleniyor.
600 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Buz Beyazı
|-
|La Prima
|Sonsuz Siyah
|11.360 TL
|La Prima
|Mercan Kırmızısı
|11.360 TL
|La Prima
|Güneş Turuncusu
|17.050 TL
|La Prima
|Kum Beji
|17.050 TL
|La Prima
|Okyanus Yeşili
|17.050 TL
|La Prima
|Bulut Mavi
|17.050 TL
|La Prima
500e 2025 fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|87 kW/118 Hp - Elektrikli
|La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik
|2.149.900 TL
|-
500e 2025 model yılı versiyonu, Temmuz 2026 Fiat fiyat listesinde La Prima Cabrio donanımıyla yer alıyor. Elektrikli şehir otomobili karakterini cabrio gövdeyle birleştiren modelde paylaşılan listede kampanyalı fiyat bilgisi bulunmuyor.
500e 2025 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.